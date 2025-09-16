巴西被壓迫者劇場50週年 台灣元素成國際人權焦點

為紀念「被壓迫者劇場」在巴西發展50週年，聖保羅市藝術局與巴西被壓迫者劇場學會（GESTO）於11日至14日舉辦系列活動，吸引上千人參與。展覽中約1/3影像來自台灣，突顯台灣在政治劇場與人權藝術上的國際影響力。

活動於因佩里奧（Flávio Império）劇院登場，內容包括歷史照片展、戲劇工作坊、論壇劇場演出及圓桌會議，展現以政治議題為核心的戲劇形式的政治劇場，其在推動社會改革與人權倡議上的深遠影響。亞洲區代表謝如欣與巴西成員柴瑪克（Luana Csermak）共同策劃展覽，將台灣的民主實踐與人權精神融入全球視野。

劇院以聖保羅知名建築師因佩里奧命名，結合公園、馬戲帳篷、劇場與展覽廳等空間，象徵城市美學與社會批判的交會。因佩里奧曾與「被壓迫者劇場」創始人波瓦（Augusto Boal）合作，透過舞台設計強化觀眾與劇場空間互動，推動政治劇場跳脫傳統敘事框架。

波瓦主張「所有劇場都是政治性的」，他認為劇場應成為社會改革的工具，讓弱勢群體能夠發聲與行動。他1974年出版「被壓迫者劇場」一書，提出如「論壇劇場」、「形象劇場」、「隱形劇場」等創新形式，打破傳統觀眾與演員界線，讓觀眾成為「觀演者」（spect-actor）。

因政治壓迫，波瓦曾流亡秘魯、阿根廷與法國。波瓦的理念至今仍影響全球劇場教育、人權運動與社會改革。其劇場不只是表演，更是一種民主實踐與社會對話方式。

活動總策劃杜爾勒（Licko Turle）為GESTO創辦人，他特別感謝聖保羅台北經文處的支持。他回憶曾受謝如欣邀請赴台開設工作坊，對台灣民主與人文風情印象深刻。經文處長朱怡靜到任後也持續支持相關活動，展現台灣與巴西在社會改革與人權倡議上的共同目標。

這場紀念活動不僅是對波瓦劇場理念的致敬，更是台灣與巴西在文化與人權領域深度交流的象徵，為全球政治劇場注入新的活力與希望。