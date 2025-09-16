家中隱形孤立…78歲退休師深夜迷路求助警局 不敢跟女兒回家

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本不少長者在退休後，生活並未如想像安穩，反而在經濟與心理上逐漸孤立。東京一處派出所深夜來了一位78歲退休老師高村正人（化名），背著小背包、捏著上衣發抖著說：「不好意思，我找不到回家的路……。」警方一面安撫、一面確認身分，循著住址與姓氏聯絡到家屬，電話接通後，女兒卻回覆：「是我爸，但我暫時沒法去接。」

高村先生教書逾30年，退休後沒再工作，靠每月約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金過日子。三年前因女兒要他一起同住，他便把鄉下老家賣掉，來到東京，剛開始原以為是「晚年相伴」，但現實卻慢慢失衡。因作息不一、對孫子的管教、還有對家庭費用的分攤等等，這些瑣碎的摩擦累積成沉默與距離，他也愈來愈少說話、愈來愈不敢在家久留。

事發當天，他出門散步沒帶手機，只帶了些零錢，不得已只能走進派出所求助。女兒終於在天亮時趕到，他卻表情複雜的說：「謝謝你們……但我好像沒有什麼臉回去。」

專家指出，這樣的案例並非少見。近年來，日本社會出現所謂「家庭內隱形孤立」，即使與家人同住，卻因生活摩擦或心理距離使長輩逐漸失去歸屬感。內閣府調查也顯示，像高村先生這樣「非失智卻因孤獨無助陷入困境」的長者已成日益嚴重的課題。