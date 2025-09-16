從靶場到榮譽艙 蘇黎世射擊節成國軍招募亮點

蘇黎世少年射擊節活動15日舉行決賽，這項原為瑞士國軍招募新兵的傳統，只限定男孩，但自1991年起女孩也能參加，是專為13至17歲青少年所辦的比賽，多年來也有女孩奪冠，今年則是由16歲男孩麥爾（Cla Meier）贏得射擊王座。

除了最高獎金5000瑞郎（約新台幣19萬元）之外，瑞士國軍將邀請冠軍參與具歷史意義的莫爾加滕射擊節（Morgartenschiessen），旅程中更可搭乘有超級美洲獅（Super Puma Helicopter）之稱的救援運輸直升機，這些獎勵代表著瑞士國軍對於招募新血的重視。

射擊節有369年歷史，此項運動在瑞士也屬傳統運動項目，蘇黎世射擊協會會長李本斯（Thomas Lips）向中央社表示，射擊需要極高專注力，尤其對有過動症的孩子是一項有正面影響的運動，可在練習時學習控制心智。

李本斯說，一般10歲孩子就能報名參加，體格好的8歲也能提早接觸。人們透過參與運動社團，找到同好，運動之外也是良性的社交活動。不過，近年因國際間槍枝濫用造成死傷的事件層出不窮，射擊這項運動也蒙塵。

記者走訪射擊節，現場許多青少年參與比賽或觀賽，往年的冠軍也到場支持，氣氛歡樂，老少咸宜。一名少年柯克（Micheal Koch）表示，射擊就是一個運動選項，就像有人喜歡籃球，有人喜歡足球，「我從13歲開始，每週參加一個下午3小時的練習，已經學了3年」。

蘇黎世少年射擊節自19世紀開始，結合市集、遊樂活動，每年9月舉行，歷時3天，如今是瑞士秋收時最大的嘉年華會，漸成為蘇黎世的重要傳統慶典，提倡運動之餘，也成為城市觀光亮點。