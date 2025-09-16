朝聖注意！鎌倉整頓觀光亂象 「灌籃高手」平交道設指定拍攝區

根據「テレ朝News」、「KSB」等多家日本媒體報導，神奈川縣鎌倉市鎌倉高校前的平交道，因為是經典超人氣漫畫「灌籃高手」中主角櫻木花道和晴子相遇的地點，吸引大量粉絲和遊客前往拍攝取景。但因長年來頻繁發生違規搶拍電車畫面、占用車道、製造髒亂等問題，引發附近居民的抱怨。

鎌倉市已自13日起在平交道旁的公園設置「指定拍攝區」，並派員在現場勸導，請遊客別再走上馬路取景。在此同時也為了改善動線與環境，鎌倉市府同步修剪樹木、增設垃圾桶。這項措施先試辦4天至16日，市府會評估實際需要多少人力，作為往後的參考，而拍攝專區將繼續保留。

不過，各國觀光客對新措施的反應不一。有來自中國的旅客表示「可以接受新規定，從這裡拍就好」，當地高中生說「有新規定後，看起來感覺有比以前好一點」，但也有來自智利的遊客直言，「如果沒有這項規定，當然會想站在馬路中央拍」。台灣遊客未來前往朝聖時，也必須注意要到公園內的拍攝區取景，勿佔用車道或跨越警戒線，以免影響列車通行與自身安全。