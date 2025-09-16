快訊

朝聖注意！鎌倉整頓觀光亂象 「灌籃高手」平交道設指定拍攝區

聯合新聞網／ 綜合報導
經典漫畫「灌籃高手」的平交道，長年聚集大批觀光客，鎌倉市府決定出手管理拍照亂象。 圖／ingimage
經典漫畫「灌籃高手」的平交道，長年聚集大批觀光客，鎌倉市府決定出手管理拍照亂象。 圖／ingimage

根據「テレ朝News」、「KSB」等多家日本媒體報導，神奈川縣鎌倉市鎌倉高校前的平交道，因為是經典超人氣漫畫「灌籃高手」中主角櫻木花道和晴子相遇的地點，吸引大量粉絲和遊客前往拍攝取景。但因長年來頻繁發生違規搶拍電車畫面、占用車道、製造髒亂等問題，引發附近居民的抱怨。

鎌倉市已自13日起在平交道旁的公園設置「指定拍攝區」，並派員在現場勸導，請遊客別再走上馬路取景。在此同時也為了改善動線與環境，鎌倉市府同步修剪樹木、增設垃圾桶。這項措施先試辦4天至16日，市府會評估實際需要多少人力，作為往後的參考，而拍攝專區將繼續保留。

不過，各國觀光客對新措施的反應不一。有來自中國的旅客表示「可以接受新規定，從這裡拍就好」，當地高中生說「有新規定後，看起來感覺有比以前好一點」，但也有來自智利的遊客直言，「如果沒有這項規定，當然會想站在馬路中央拍」。台灣遊客未來前往朝聖時，也必須注意要到公園內的拍攝區取景，勿佔用車道或跨越警戒線，以免影響列車通行與自身安全。

日本 觀光客 灌籃高手

相關新聞

看似正常生活其實很窮…日29歲上班族陷貧窮邊緣 飯糰、泡麵果腹

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，物價攀升、房租高漲，許多年輕上班族即使全職工作，依然「有工作、沒生活」。在東京中小企業任職的圭介（化名，29歲）就是其中之一。他朝九晚六、每月實領18萬日圓（約台幣36,887元），房租單月8萬日圓（約台幣16,400元）先吞走將近一半，剩下的生活費只有10萬日圓（約台幣20,500元）。

巴西亞馬遜雨林40年大縮水 專家：逼生態臨界點

根據今天公布的監測數據，巴西亞馬遜雨林於過去40年流失的面積接近西班牙國土大小，且正逼近1個危險臨界點

從靶場到榮譽艙 蘇黎世射擊節成國軍招募亮點

蘇黎世少年射擊節活動15日舉行決賽，這項原為瑞士國軍招募新兵的傳統，只限定男孩，但自1991年起女孩也能參加，是專為13...

美援斷炊 辛巴威性工作者防染病以嬰兒襪代替保險套

美國總統川普今年停止對外國衛生援助，連帶影響提供愛滋病（AIDS）預防用品給當地性工作者的辛巴威診所。她們被迫用嬰兒襪代...

羽田機場安檢員偷旅客現金 犯案數十次為享受刺激

東京羽田機場出現手腳不乾淨的安檢人員，21歲的松本龍涉嫌在旅客過海關檢查時，偷走放在托盤上的財物。他落網後供稱是為了「下...

