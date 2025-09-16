報告：從母胎到老年 化石燃料危害健康一輩子
一份報告今天警告，開採、運輸和燃燒導致地球暖化的化石燃料，對人們的健康有巨大影響，這種影響從出生前就開始，並持續到死亡。
來自石油、煤炭及天然氣等化石燃料的污染，已被證實與多種健康問題有關，包括流產、氣喘、癌症、中風、心臟疾病等。
「全球氣候與健康聯盟」（Global Climate and HealthAlliance）新報告的作者納拉揚（Shweta Narayan）在一份聲明中表示：「化石燃料是對健康的直接攻擊，在其生命週期的每個階段，我們從子宮到老年的生命各個階段，都在傷害我們。」
法新社報導，全球氣候與健康聯盟由代表著4600萬名衛生工作者的全球200多個組織組成。聯盟表示，這份報告是第一份針對化石燃料如何在人的一生中影響健康的全面性審視。
報告引述的同儕審查研究指出，居住在煤礦或水力壓裂場地附近，與較高的早產、流產及其他懷孕期間問題的發生率有關。
報告補充指出，在童年時期，來自化石燃料的空氣污染與較高的氣喘和白血病等癌症發生率有關。
在老年時期，暴露於空氣污染的人們被發現有較高的心臟疾病、中風、某些形式的失智症，以及早逝的風險。
除了開採和燃燒化石燃料對健康的影響外，運輸化石燃料也可能構成威脅，例如天然氣管線洩漏到供水系統或大規模漏油事件。
報告警告，即使在化石燃料燃燒後，鉛、汞和「永久性化學物質」全氟及多氟烷基物質（PFAS）等化學物質仍會持續存在於土壤、水和食物鏈中。
由化石燃料助長的全球暖化所導致更猛烈、更頻繁的極端天氣事件，也可能會加劇對健康的影響。例如，颶風可能摧毀醫療設施，而森林大火的濃煙可能導致呼吸問題。
報告還說，對健康的巨大損害，往往落在較貧窮國家中本已處於弱勢和邊緣化的族群身上。
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）前執行秘書費蓋雷斯（Christiana Figueres）在一份與報告有關的聲明中說：「化石燃料的時代毒害我們的空氣，破壞健康，並撕裂尊嚴。」她敦促應迅速轉型到再生能源。
儘管對於人為氣候變遷的毀滅性影響已有一再的警告，但去年全球來自化石燃料的二氧化碳排放量再次打破紀錄。
