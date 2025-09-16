看似正常生活其實很窮…日29歲上班族陷貧窮邊緣 飯糰、泡麵果腹

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名29歲上班族陷入貧窮邊緣。 示意圖／ingimage
根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，物價攀升、房租高漲，許多年輕上班族即使全職工作，依然「有工作、沒生活」。在東京中小企業任職的圭介（化名，29歲）就是其中之一。他朝九晚六、每月實領18萬日圓（約新台幣3.6萬元），房租單月8萬日圓（約新台幣1.6萬元）先吞走將近一半，剩下的生活費只有10萬日圓（約台幣2萬元）。

其他支出還包括水電瓦斯約2萬日圓（約台幣4,100元）、手機費7,000日圓（約台幣1,435元），當日常開銷一筆筆扣去，已所剩無幾。他中午多半一個飯糰打發，晚餐是袋裝泡麵，也常靠超市的半價便當果腹。有外食嗎？他苦笑：「好幾個月沒碰了。」月底帳戶餘額常低於1萬日圓（約台幣2,050元）。

他住的東京老舊套房隔音差，冬天為了省電費只好裹著厚毯。他在大學畢業後原是正職，疫情衝擊後轉為約聘，現職同樣非正式雇用，沒有年終，薪資也看不到調整空間。收入勉強維持房租與基本開銷，談儲蓄、未來幾乎是奢侈。他坦言：「一旦辭職，房租恐怕立刻付不出來。」

社福制度本應是最後防線，但現實門檻不低。日本的生活保障制度強調「維持最低限度、符合人性尊嚴的生活」，實務上卻常卡在扶養親屬調查、申請時的心理壓力等關卡；厚勞省數據顯示，實際領取率僅約1.6%。即便如此，他仍想改變，晚上擠出時間自學程式設計，盼透過轉職翻身。但現實是下班後身心俱疲，能投入的時間、精力有限，前景依舊迷濛。「有時會想，難道這輩子就這樣勉強過下去？我只是想過上『普通』的生活而已。」

看似「正常上班、正常租屋」的一代，卻在房租與物價的雙重夾擊下，被推向看不見的貧困邊緣。對整體社會來說，這不只是個人的困境，更是必須正視的嚴重社會問題。

東京 外食 社福 日本 上班族 小資族

