羽田機場安檢員偷旅客現金 犯案數十次為享受刺激
東京羽田機場出現手腳不乾淨的安檢人員，21歲的松本龍涉嫌在旅客過海關檢查時，偷走放在托盤上的財物。他落網後供稱是為了「下手時的刺激感」偷錢，從今年8月起已經犯案7、80次，共得手約150萬日圓（約新台幣30.7萬元）。
日本放送協會（NHK）、日本富士新聞網（FNN）報導，松本龍是受航空公司委託、在羽田機場負責安檢業務的保全公司員工，他已經在今天被移送檢察廳。
目前正值日本3連休，根據警視廳資料，事件發生在連休第一天、13日下午約6時半，地點是羽田機場第一航廈的國內線安檢處，松本涉嫌在安檢過程中，偷走一名30多歲旅客的9萬日圓現金。
旅客接受安檢時，把11萬日圓現金和背包一起放在托盤上，松本負責引導旅客通關，假裝整理行李靠近，趁機把其中9萬日圓現金拿走，塞進白襯衫上衣口袋，然後在交班時藏到附近廁所的備用捲筒衛生紙紙芯當中。
旅客在檢查結束後察覺現金不見，立刻向另一名安檢員反映。警視廳調查後，從監視攝影機中發現松本行動可疑。
松本龍坦承犯罪，供稱「是為了享受偷錢的刺激感才動手」。他還表示，這份工作很耗費體力，他打算辭職，想利用偷來的錢補貼生活費。
據他供稱，他從今年8月開始，大概從安檢托盤上的錢包裡偷錢約7、80次，共得手約150萬元。警視廳正在調查他的其餘犯行。
