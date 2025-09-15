台灣短片立陶宛動畫節中放映 展現亞洲女性創作力

台灣與立陶宛攜手推動年輕世代的文化互動，由台灣的策展團隊規劃的短片單元「未定之境」13日至14日在立陶宛克萊佩達動畫遊戲節放映，透過8部多元題材、手法創新的短片驚艷觀眾，展現台灣與亞洲的文化的創意能量。

克萊佩達動畫遊戲節（BLON Animation & GamesFestival）創辦於2015年，是波羅的海與北歐地區獨具特色的動畫與遊戲盛會。活動聚焦年輕創作者與觀眾，並展映來自全球的動畫電影、遊戲、AR及VR作品，內容多具創意、前衛與挑戰性，是國際創作人才展示與交流的重要平台。

今年的動畫遊戲節在台灣文化部與駐立陶宛代表處的支持下，特別安排台灣單元「未定之境」（Unsettled States），由台灣策展人林婕穎與選片人謝以萱規劃，放映8部由亞洲女性導演創作的短片。

其中，包含榮獲金穗獎評審團特別獎的游珮怡「游墓」、以祖母出殯禮儀為靈感的王丹丰「那奶水綻放之地」、影片獨具氛圍的鄭容安「蛹室」、日本導演村岡由梨「眼球人」、以及馬來西亞籍、現居臺灣的劉靜怡「花簇在婆娑中綻放」等作品，多樣化的題材與跨媒材表現，為立陶宛觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。

駐立陶宛代表處副代表吳竹君親自出席放映活動。她表示，很高興能透過影像讓當地觀眾更深入認識台灣，並期待台立兩地持續推動更多文化交流。

林婕穎指出，立陶宛觀眾對作品中細膩的創作手法特別感興趣，例如「那奶水綻放之地」以鮮豔色彩的羊毛氈和刺繡逐格動畫，搭配亞洲傳統鐘聲和鑼聲展現導演對祖母葬禮的感受，不同媒介的融合激發了觀眾的好奇與討論。

立陶宛的觀眾也在映後與林婕穎熱烈交流，表達對台灣創作者與影片的高度興趣。幾位觀眾與她分享了對作品的共鳴，例如關於女性在成為母親過程中，可能遭遇身份認同上的波瀾與掙扎。

林婕穎也參與了其他放映作品的交流，其中一場烏克蘭動畫競賽放映讓她特別感動。立陶宛人在烏克蘭短片導演親臨現場以及放映後給予的熱烈歡呼與掌聲，讓她充分感受到立陶宛人對烏克蘭的熱情與支持。

林婕穎表示，雖然克萊佩達並非大城市，但觀眾的熱情與包容度令人驚喜，觀影群體涵蓋各年齡層，且對電影展現高度熱情。她期待藉由此次台灣短片的放映，為台立之間開啟更多文化連結與交流的契機。