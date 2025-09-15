報告：氣候變遷海面上升 2050年前衝擊150萬澳洲人

快訊

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲一份具有里程碑意義的報告今天警告說，由氣候變遷引發的海平面上升及洪水，可能在2050年以前衝擊到150萬澳洲人。此報告出爐時間，適值澳洲政府即將在本週公布減碳目標。

這份期待已久的國家氣候風險評估報告發現：氣溫上升將對澳洲逾2700萬人口的生活產生「連鎖、疊加、並發」的影響。

澳洲氣候部長波溫（Chris Bowen）表示：「我們現在正經歷氣候變遷，這已不再是預測或假設，而是當下的現實，目前已經太遲了而無法避免任何影響。」

法新社報導，這份為政府所做的獨立報告指出，至2050年以前，居住在澳洲沿海地區的150萬人，將面臨海平面上升的威脅。到2090年以前，約有300萬澳洲人將暴露於海平面上升的風險之中。

預估至2050年，澳洲房產價值損失將飆升至6110億澳元（約新台幣12兆5071億元）；到2090年損失可能增至7700億澳元。

報告稱，若氣溫上升攝氏3度，澳洲人口最多的城市雪梨（Sydney），與高溫相關的死亡人數可能飆升逾4倍。

作為全球最大化石燃料出口國之一，澳洲因將氣候行動視為政治和經濟負擔而備受批評。許多人期盼這片陽光充足的國家能提出更加積極的目標。

中間偏左的工黨（Labor）政府近年加強努力，致力減少碳排放，並推動再生能源。

這份報告出爐時間，適逢澳洲將在本週公布下一輪的減排目標，這是巴黎氣候協定（Paris climateagreement）的關鍵義務之一。

澳洲 風險 氣候變遷

