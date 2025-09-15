稱精神病遊民應被處死 福斯新聞節目主持人道歉
美國福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Foxand Friends）一名主持人曾表示「精神疾病的遊民應該被注射致死」。他今天為此道歉，稱自己的言論「極其冷酷」。
路透社報導，基爾米德（Brian Kilmeade）發出這番言論，引發廣泛批評。
本月10日在一段關於北卡羅來納州一起烏克蘭女子遭謀殺的討論中，與基爾米德共同主持節目的瓊斯（Lawrence Jones）說，精神疾病遊民應該接受治療計畫，否則就該入獄。基爾米德則稱：「或者，強制注射致死，隨便啦。乾脆殺了他們。」
一名34歲、具有長期犯罪紀錄的男子被控謀殺這名女子。他的母親告訴當地電視台，她先前曾強制讓他入院治療，並診斷出患有精神分裂症。
基爾米德在節目上表示：「我為那句極其冷酷的話道歉。」
他說：「我很清楚，不是所有患有精神病、無家可歸的人都會像北卡羅來納州的那名凶嫌一樣。許多遊民值得我們同情與憐憫。」
福斯新聞頻道尚未回應置評請求。
