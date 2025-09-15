不靠人潮！北海道滑雪勝地鎖定國際富裕階層 1晚10萬豪華住宿爆滿

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道二世古吸引全球滑雪客。 圖／ingimage
根據日媒「livedoor」報導，金融分析師高橋克英指出北海道二世古（Niseko）近年來成為國際滑雪度假聖地的原因。即便觀光業在疫情期間全面急凍，但這裡的投資與開發幾乎沒停過，關鍵不在「人潮」，而是「錢潮」。二世古用高價位、高品質住宿、不動產與長期投資，打造出一套重質不重量的新經濟。

高級公寓「The Vale Niseko」的頂樓房型是當地高價旅宿的指標之一。室內約187平方公尺，有三間衛浴、大面落地窗看得到羊蹄山，戶外陽台還有露天溫泉池可泡。旺季每晚房價動輒超過50萬日圓（約新台幣10.3萬元），仍時常客滿。這類產品不是走薄利多銷，而是靠「客單價高、停留天數長」創造收益。就連當地的Seicomart便利商店，也應國際旅客需求做出改變：店內有可刷國際信用卡的ATM、外幣兌換機，零食與麵包有澳洲、英國人氣品牌可選，酒架上也擺著多款進口酒，連要價台幣上萬元的高級香檳都有。

冬季的二世古就像歐洲或北美滑雪小鎮的縮影：街上滿滿英語標示，店員與遊客多半是外國人，雖身在日本卻完全沒有日本的感覺。比羅夫區除了早年的民宿與小餐館，這幾年陸續插旗的是設計感強、定位明確的旅宿與公寓，不少由海外資金主導、鎖定國際買家與長期出租市場。有的標榜可「滑進滑出」（ski-in/ski-out），住客穿上雪板就能從門口上雪道；也有一棟式公寓以管理完善、附設溫泉與餐廳為賣點。

綜合看來，二世古的成功主要在於讓「資金」願意留下。以高價位但有感的體驗、可持有的不動產、適合全年齡的雪地與溫泉，加上友善國際旅客的生活機能，讓它在風雪裡也能一路前進。

日本 外資 溫泉 北海道 外國人

