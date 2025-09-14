聽新聞
占總人口近30%！日本65歲以上長者創新高 其中近千萬人還在工作
日本NHK報導，日本15日將迎來敬老日，總務省公布最新統計顯示，65歲以上長者占日本總人口29.4%，其中930萬人還在工作。這兩項數據雙雙創下新高。
總務省數據顯示，目前日本65歲以上長者約3619萬人，比去年減少5萬人。其中男性1568萬人，女性2051萬人。這是自1950年有可以比較的數據以來，繼2023年後，日本65歲以上人口第二次出現減少的狀況。
此外，65歲以上人口比率比去年增加0.1%。65歲以上長者就業人數也比去年增加16萬人，而去年65歲以上長者就業率為25.7%，比前年增加0.5%。
總務省表示，「由於人力不足和退休年齡延後等原因」，長者得以發揮的機會增加，因此預計長者就業人數將持續增加。
