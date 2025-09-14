快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

摘要

別以為起床滑手機只是「快速瞄一眼」，這個習慣可能正是讓你越來越難專心、容易疲倦的主因。

早上起床，許多人第一件事就是拿起手機！這的動作，正在耗損我們的大腦專注力。

英國《獨立報》指出，早上醒來立刻查看手機，會讓人一天還沒開始，就先感到精神疲憊

原因是，大腦剛甦醒時，處於名為「阿爾法波」（Alpha Waves）的腦波狀態，這是一種頻率介於8到12赫茲的腦波，代表大腦處於放鬆但警覺的狀態，這是一段最適合進行深度思考與創造性工作的黃金時段。

一起床就看手機會怎麼樣

但當我們起床一拿起手機，眼前瞬間充斥新聞、訊息與社群動態，大腦便從原本的「主動思考模式」進入「被動反應模式」，開始被動處理大量外界資訊。

一位專注力研究心理學家形容：「早上滑手機，就像你的大腦一醒來就開始吃垃圾食物一樣，會讓你一整天精神渙散。」

根據英國網路流量數據，每天早上6、7、8整點會出現三個明顯的尖峰時段，正好符合了多數人設鬧鐘起床的時間。在這段時間，數百萬人同時打開訊息、逛社群，數百萬顆剛甦醒的大腦，在同一瞬間被「數位資訊轟炸」。

短期來看，這種資訊「超載」會帶來焦慮；長期下來，更會損害認知功能，讓大腦逐漸失去保持專注的能力。更糟的是，這會讓我們的大腦習慣分心，進入一種「被動回應」的惡性循環。

9個晨間習慣，養出超級專注力

每天的起床時間，就是訓練專注力的最好時機。研究顯示，每天一起床，只要延遲接觸手機與數位資訊30分鐘以上，大腦就能維持在更清晰的狀態，為一天的專注與效率奠定穩固基礎。

1、安靜5分鐘

不用急著起床，安靜坐在床邊5分鐘，專注深呼吸，能顯著降低壓力荷爾蒙，給大腦創造「思考空間」。

2、早晨動起來

不需要跑馬拉松，簡單的伸懶腰、甩甩手、或者幾組伏地挺身，都能增加血液循環回腦部，讓思緒更清晰。

3、讀點滋養心靈的內容

與其被新聞快訊淹沒大腦專注力，不如翻開一本好書，可以是詩集、偏愛的小說，甚至是佛經或聖經，讀個幾章節，或者唸首詩。讓文字的力量喚醒思考、激發靈感，而非讓破碎資訊的洪流沖散你的判斷力。

4、寫下今天最重要的三件事

專注力源自清楚的判斷力，而判斷力是能區分「重要」與「緊急」的智慧。掌握了這個能力，才能真正掌控自己的時間與注意力。

5、用心吃早餐

好好吃一頓早餐，也是一場專注力練習，試著不要邊滑手機邊吃，專心品嚐食物的味道，這種感官專注訓練，會從餐桌延伸到辦公桌，為一整天注入穩定。

6、限制數位噪音

給自己至少30分鐘到60分鐘的「數位排毒」時間。把手機放在另一個房間充電，給大腦騰出喘息的空間。

7、進行創意練習

晨間是創造力的黃金時段。寫日記、塗鴉，或者純粹的思考、想新點子，都能啟動大腦，激發靈感。讓自己進入創造的心流狀態，同時強化專注能力。

8、接觸自然光

站在窗邊或到戶外走走，讓陽光告訴身體「新的一天開始了」。自然光能調節生理時鐘，為專注力充電。

9、提醒自己「為什麼努力」

在開始工作前，花一分鐘想想今天的努力是為了什麼。當行動與意義連結，就能提高專注度。

在這個注意力稀缺、分心成為常態的時代，能深度專注的人，就擁有競爭優勢。明天起床，你準備好拿回一天的主導權了嗎？

資料來源：GEEditing、Independent、Healthline

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機！

延伸閱讀

疲憊 內耗 手機

延伸閱讀

大數字／高雄演唱會熱潮 帶動觀光…吸引八成外地客

科學人／無名指長GG比較長？那拇指愈長是哪個地方愈優越？科學研究曝

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

專家證實睡前性愛顯著提升睡眠品質「達到高潮」效果最佳

相關新聞

占總人口近30%！日本65歲以上長者創新高 其中近千萬人還在工作

日本NHK報導，日本15日將迎來敬老日，總務省公布最新統計顯示，65歲以上長者占日本總人口29.4%，其中930萬人還在...

想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機

早上起床，許多人第一件事就是拿起手機！這的動作，正在耗損我們的大腦專注力。

烏克蘭展出新作！大陸異議藝術家艾未未作品「反思戰爭意涵」

中國異議藝術家艾未未今天在烏克蘭首都基輔，展出為期兩個半月的大型裝置藝術。作品以刷白迷彩服包裹三個巨型幾何球體，傳達反戰...

湖面如豌豆湯還飄惡臭！英國最大湖泊藻華現象惡化 居民：已奄奄一息

北愛爾蘭的內伊湖（Lough Neagh）是英國與愛爾蘭境內的最大湖泊，今年連續第3年發生藻華現象，有毒藍綠藻覆蓋大片湖...

攝取過多恐變胖…吃多少蛋白質才健康？專家解答：搭配這個是長壽關鍵

美國有線電視新聞網（CNN）報導，攝取蛋白質最近成為健康飲食的熱門關鍵字；專家指出，蛋白質確實是維持健康不可或缺的一環，...

社群軟體影響 年輕人也跳廣場舞

廣場舞不再是大媽的專利，在抖音的傳播下，年輕人也愛！過去排舞（廣場舞）因為簡易、好跳，大都被視為長輩的消遣活動，但隨著一些主流明星開始嘗試，加上社群媒體的渲染下，許多年輕人也重新愛上跳廣場舞。有41歲的民眾在上排舞課時，發現自己竟然是最年長的舞者，讓她感到相當驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。