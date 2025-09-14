想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機

摘要 別以為起床滑手機只是「快速瞄一眼」，這個習慣可能正是讓你越來越難專心、容易疲倦的主因。

早上起床，許多人第一件事就是拿起手機！這的動作，正在耗損我們的大腦專注力。

英國《獨立報》指出，早上醒來立刻查看手機，會讓人一天還沒開始，就先感到精神疲憊。

原因是，大腦剛甦醒時，處於名為「阿爾法波」（Alpha Waves）的腦波狀態，這是一種頻率介於8到12赫茲的腦波，代表大腦處於放鬆但警覺的狀態，這是一段最適合進行深度思考與創造性工作的黃金時段。

一起床就看手機會怎麼樣

但當我們起床一拿起手機，眼前瞬間充斥新聞、訊息與社群動態，大腦便從原本的「主動思考模式」進入「被動反應模式」，開始被動處理大量外界資訊。

一位專注力研究心理學家形容：「早上滑手機，就像你的大腦一醒來就開始吃垃圾食物一樣，會讓你一整天精神渙散。」

根據英國網路流量數據，每天早上6、7、8整點會出現三個明顯的尖峰時段，正好符合了多數人設鬧鐘起床的時間。在這段時間，數百萬人同時打開訊息、逛社群，數百萬顆剛甦醒的大腦，在同一瞬間被「數位資訊轟炸」。

短期來看，這種資訊「超載」會帶來焦慮；長期下來，更會損害認知功能，讓大腦逐漸失去保持專注的能力。更糟的是，這會讓我們的大腦習慣分心，進入一種「被動回應」的惡性循環。

9個晨間習慣，養出超級專注力

每天的起床時間，就是訓練專注力的最好時機。研究顯示，每天一起床，只要延遲接觸手機與數位資訊30分鐘以上，大腦就能維持在更清晰的狀態，為一天的專注與效率奠定穩固基礎。

1、安靜5分鐘

不用急著起床，安靜坐在床邊5分鐘，專注深呼吸，能顯著降低壓力荷爾蒙，給大腦創造「思考空間」。

2、早晨動起來

不需要跑馬拉松，簡單的伸懶腰、甩甩手、或者幾組伏地挺身，都能增加血液循環回腦部，讓思緒更清晰。

3、讀點滋養心靈的內容

與其被新聞快訊淹沒大腦專注力，不如翻開一本好書，可以是詩集、偏愛的小說，甚至是佛經或聖經，讀個幾章節，或者唸首詩。讓文字的力量喚醒思考、激發靈感，而非讓破碎資訊的洪流沖散你的判斷力。

4、寫下今天最重要的三件事

專注力源自清楚的判斷力，而判斷力是能區分「重要」與「緊急」的智慧。掌握了這個能力，才能真正掌控自己的時間與注意力。

5、用心吃早餐

好好吃一頓早餐，也是一場專注力練習，試著不要邊滑手機邊吃，專心品嚐食物的味道，這種感官專注訓練，會從餐桌延伸到辦公桌，為一整天注入穩定。

6、限制數位噪音

給自己至少30分鐘到60分鐘的「數位排毒」時間。把手機放在另一個房間充電，給大腦騰出喘息的空間。

7、進行創意練習

晨間是創造力的黃金時段。寫日記、塗鴉，或者純粹的思考、想新點子，都能啟動大腦，激發靈感。讓自己進入創造的心流狀態，同時強化專注能力。

8、接觸自然光

站在窗邊或到戶外走走，讓陽光告訴身體「新的一天開始了」。自然光能調節生理時鐘，為專注力充電。

9、提醒自己「為什麼努力」

在開始工作前，花一分鐘想想今天的努力是為了什麼。當行動與意義連結，就能提高專注度。

在這個注意力稀缺、分心成為常態的時代，能深度專注的人，就擁有競爭優勢。明天起床，你準備好拿回一天的主導權了嗎？

資料來源：GEEditing、Independent、Healthline

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文想要一整天大腦清醒？起床第一件事：絕對不要看手機！》