湖面如豌豆湯還飄惡臭！英國最大湖泊藻華現象惡化 居民：已奄奄一息

中央社／ 英國巴利羅南14日綜合外電報導
北愛爾蘭的內伊湖（Lough Neagh）是英國與愛爾蘭境內的最大湖泊，今年連續第3年發生藻華現象。圖為鳥類在覆蓋著藍綠藻的內伊湖岸邊覓食。法新社
北愛爾蘭的內伊湖（Lough Neagh）是英國與愛爾蘭境內的最大湖泊，今年連續第3年發生藻華現象。圖為鳥類在覆蓋著藍綠藻的內伊湖岸邊覓食。法新社

愛爾蘭的內伊湖（Lough Neagh）是英國與愛爾蘭境內的最大湖泊，今年連續第3年發生藻華現象，有毒藍綠藻覆蓋大片湖面，宛如飄散著一股臭蛋味的豌豆湯。

法新社報導，根據附近居民說法，今年夏天藻華現象比以往更嚴重。覆蓋著綠藻的石頭滑溜溜的，令鴨子也難受。據悉連從太空中都看得到這片深綠色

今年48歲的歐海根（Mary O’Hagan）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間經常在內伊湖游泳，現在她幾乎不再下水，只能仰賴當地游泳池。

她在湖泊西岸的巴利羅南村（Ballyronan）告訴法新社：「這座湖泊已經奄奄一息。」一旁的綠色湖水不斷拍擊岸邊。

「在這裡游泳，配上壯麗的日出，曾經幫助我度過人生低谷。看到湖泊現在變成這樣，讓人心都碎了。」

全長約125公里的內伊湖湖岸線設有多處禁止下水的告示牌，包括位於北愛首府貝爾法斯特（Belfast）西方約54公里的巴利羅南村。

不僅水上運動受限，藻華現象也嚴重衝擊當地漁業，並為飲用水安全帶來隱憂。

富含養分的肥料與糞肥從農場流入湖泊，被認為是藻華形成的元凶。也有人懷疑是未經處理的生活汙水及化糞池外溢所造成。

根據專家說法，藍綠藻快速增生的原因除了農工業廢水及生活汙水，也包含氣候變遷

