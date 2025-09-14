快訊

攝取過多恐變胖…吃多少蛋白質才健康？專家解答：搭配這個是長壽關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
攝取蛋白質最近成為健康飲食的熱門關鍵字，專家指出，蛋白質確實是維持健康不可或缺的一環，但攝取量超過需求恐增加消化負擔，甚至導致便秘或變胖。美聯社
美國有線電視新聞網（CNN）報導，攝取蛋白質最近成為健康飲食的熱門關鍵字；專家指出，蛋白質確實是維持健康不可或缺的一環，但攝取量超過需求恐增加消化負擔，甚至導致便秘或變胖。根據美國官方建議，一般成年人每公斤體重每日只需0.8克蛋白質；若能同時攝取25至35克纖維，並參考地中海飲食模式，兼顧蛋白質、蔬果與健康油脂，更有助維持腸道、心血管健康與長壽。

蛋白質是維持身體運作的重要營養素，能分解成胺基酸，參與肌肉合成、免疫系統調節及荷爾蒙製造。但是，攝取超過需求量的蛋白質並不會帶來額外好處，反而可能增加消化負擔。

根據美國農業部與衛生及公共服務部訂定的建議膳食攝取量（RDA），一般成年人不分男女性，每公斤體重每天應攝取0.8克優質蛋白質，以體重68公斤為例，每日約54.4克蛋白質就足夠。

專家指出，若是快速減重族群，尤其是使用GLP-1藥物的人，每公斤體重可提高至1克，以避免肌肉快速流失。不過，真正維持與增加肌肉量的關鍵，仍在於持續進行阻力訓練。

此外，營養學者強調，蛋白質必須與纖維均衡攝取，才能對長壽與健康發揮最大效益。過量蛋白質若缺乏纖維搭配，容易導致便秘與腸道健康惡化。建議每日攝取25至35克膳食纖維，並搭配足夠水分。

佛羅里達大學教授卡戴爾（Michelle Cardel）提出「30/30/30守則」：每餐至少30克蛋白質、每天30克纖維，加上30分鐘運動，有助維持身體長期平衡。

克里夫蘭診所腸直腸外科主任李斯卡（David Liska）則建議，以地中海飲食作為日常基礎，兼顧蛋白質、蔬果與健康油脂，不僅有助腸道健康，還能降低心血管疾病與癌症風險。

湖面如豌豆湯還飄惡臭！英國最大湖泊藻華現象惡化 居民：已奄奄一息

北愛爾蘭的內伊湖（Lough Neagh）是英國與愛爾蘭境內的最大湖泊，今年連續第3年發生藻華現象，有毒藍綠藻覆蓋大片湖...

社群軟體影響 年輕人也跳廣場舞

廣場舞不再是大媽的專利，在抖音的傳播下，年輕人也愛！過去排舞（廣場舞）因為簡易、好跳，大都被視為長輩的消遣活動，但隨著一些主流明星開始嘗試，加上社群媒體的渲染下，許多年輕人也重新愛上跳廣場舞。有41歲的民眾在上排舞課時，發現自己竟然是最年長的舞者，讓她感到相當驚訝。

止汗劑用出問題！腋下紅腫灼痛「腋毛還脫落」 疑似香料成分惹禍

不少人出門前必備止汗劑，不過近期英國知名品牌Mitchum卻因產品引發過敏爭議再掀風暴。原先已有大批女性抱怨使用後腋下出現「紅腫、灼痛」，如今男性也跳出來指控，使用該品牌後同樣出現嚴重皮膚反應，甚至有人腋毛整片脫落。

班上不起眼的男同學竟是王子！ 日本悠仁親王19歲成人禮反差大成話題

在日本的校園劇或者少女漫畫裏，總少不了這樣一個設定：班上那個不起眼的男同學，原本大家都不把他當一回事，直到一次因緣際會之下，被女主角發現他其實是某國的王子，兩人就這樣擦出愛情的火花！

星期人物／一位母親的毒菇謀殺 揭露家庭悲劇下的心死

澳洲50歲女子艾琳．派特森（Erin Patterson）以死亡帽菇毒殺公婆等三名親人，被判終身監禁，成為全球焦點。她的冷漠、沉默與庭審細節揭露家庭裂痕、婚姻怨恨與心理防線崩潰的真相。這場家庭悲劇不只是謀殺，更是親情的終極背叛。她的生命軌跡中，藏著什麼樣的矛盾與裂縫？訂閱解鎖她的黑暗之心。

