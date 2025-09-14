社群軟體影響 年輕人也跳廣場舞
廣場舞不再是大媽的專利，在抖音的傳播下，年輕人也愛！過去排舞（廣場舞）因為簡易、好跳，大都被視為長輩的消遣活動，但隨著一些主流明星開始嘗試，加上社群媒體的渲染下，許多年輕人也重新愛上跳廣場舞。有41歲的民眾在上排舞課時，發現自己竟然是最年長的舞者，讓她感到相當驚訝。
41歲舞者仍年輕
根據《英國廣播公司》報導，排舞過去被視為年長者的跳舞興趣，但近年來，隨著主流明星如莎賓娜‧卡本特，還有查普爾•羅恩等美國歌手開始跳排舞，加上抖音等社群媒體的演算法傳播下，排舞在年輕人中再度掀起流行。
16歲的艾娃從7歲就開始跟著母親與奶奶、曾祖母跳排舞，如今已經開始在經營自己的排舞教室，且每周有三天進行授課。
來自南威爾斯的艾娃表示，排舞的流行意義跟以前比變得非常多，如今排舞課上有許多學生都比她年輕，而社群軟體也是她排舞很重要的靈感來源，「很多想法都從抖音來的」。41歲的資深舞者娜塔莉則表示，排舞又變得酷了起來，原本她會預設自己是最年輕的，結果一堆同學都比她還要年輕。
不拘泥特定風格
娜塔莉表示，排舞與20年前相比變了很多，而且沒有太固定的型態，不拘泥於特定舞步，從紅髮艾德（鄉村）到金屬製品樂團（搖滾）的歌都可以跳；此外，運動也是跳排舞很重要的原因。娜塔莉表示，跳兩個小時排舞相當於走8千步，而且紓壓、放鬆的效果，對於從事保險業的她來說很好。
《WTOP》提到，排舞近年來在西方世界，尤其是美國重新又再流行，除了一般的教室以外，在國外的戶外廣場也有很多人跳。宣傳排舞活動的網站寫說，不要遵循特定服裝要求，可以自己來，或是帶朋友，甚至是酒等飲料，都可以來盡情享受。
