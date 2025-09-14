止汗劑用出問題！腋下紅腫灼痛「腋毛還脫落」 疑似香料成分惹禍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
止汗劑中的香料可能含有對身體有害的化學物質。示意圖／ingimage
不少人出門前必備止汗劑，不過近期英國知名品牌Mitchum卻因產品引發過敏爭議再掀風暴。原先已有大批女性抱怨使用後腋下出現「紅腫、灼痛」，如今男性也跳出來指控，使用該品牌後同樣出現嚴重皮膚反應，甚至有人腋毛整片脫落。

根據「每日郵報」報導，事件曝光後，社群平台上陸續出現多起個案。35歲的瑞奇（Ricky）表示，7月換新批次止汗劑後，不到一小時腋下就起疹並灼痛，持續一週靠藥膏才稍有緩解；倫敦劇場演員馬克（Marc Antolin）也自述長期使用該品牌，但新配方卻引發疼痛反應；更有一名73歲男用戶回憶，2022年使用男仕款止汗劑後，不僅灼傷，連腋毛都脫落，至今未再長回。

對此，Mitchum在Instagram發表聲明致歉，坦言「某項原料的製程變動，導致部分消費者皮膚產生不良反應」，並承諾會加強檢驗。不過專家直言，如此明顯的副作用並未在上市前就被發現。

英國國王學院藥學專家潘妮（Penny Ward）指出，問題可能來自新加入的香氛原料acetyl cedrene與vanillin，在部分人身上會造成刺激性皮膚炎；若伴隨明顯疼痛，甚至可能合併感染，需要藥師建議或醫師處方藥膏。她也提醒，消費者若出現紅疹、灼痛，應立即停用並就醫。

有研究顯示，止汗產品其實是男性香料過敏的主要來源之一。專家呼籲，日常選購此類產品時，最好先在小範圍測試，再決定是否長期使用，以免一時求清爽，反讓皮膚吃足苦頭。

