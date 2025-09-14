班上不起眼的男同學竟是王子！ 日本悠仁親王19歲成人禮反差大成話題

快訊

香港01／ 撰文／日本物語
日本皇位第二順位繼承人悠仁親王6日迎來19歲生日，並舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年式。（路透）
日本皇位第二順位繼承人悠仁親王6日迎來19歲生日，並舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年式。（路透）

在日本的校園劇或者少女漫畫裏，總少不了這樣一個設定：班上那個不起眼的男同學，原本大家都不把他當一回事，直到一次因緣際會之下，被女主角發現他其實是某國的王子，兩人就這樣擦出愛情的火花！

這種老套又狗血的劇情，恐怕現在漫畫不多見了。然而最近竟然有類似的事情，發生在現實日本？原來是日本皇室成員悠仁親王，在上個星期六舉辦了隆重的成年禮。

由於他經常被媒體拍到上學的時候，總是打扮成一副不起眼的模樣。因此對比他在成年禮上，穿着華麗又莊重的服飾。就讓許多網友直呼，原來「班上的不起眼男生其實是王子」這種劇情真實存在啊！

9月6日，身為日本皇位第二順位繼承人，同時也是最年輕男性皇室成員的悠仁親王，舉辦了滿19歲的成年禮。對於缺乏男丁的日本皇室來說，由於這是40年難得一次舉辦的成年禮，因此媒體都形容這是國家大事，日本各大電視台也紛紛轉播這場盛大的儀式！

然而對於許多日本民眾來說，對於悠仁親王的印象，始終停留在他從上了高中開始，就經常被狗仔拍到低調上學的模樣。正因為如此，許多日本網友看到了成年禮上的悠仁親王之後，就直呼這個反差未免太大了。不少人更搬出狗血的連續劇套路，說這種「班上的不起眼男生其實是王子」的劇情，如今都老套到沒有人敢寫了，結果竟然會發生在現實的日本啊！

日本網友們紛紛評論：「悠仁殿下根本就像是『班上那個不起眼的男生，其實是超級公子哥』之類的連續劇一樣了」、「『班上那個不起眼的男生其實是王子殿下』這種劇情王道到讓我渾身顫抖了」、「感覺真的有人寫出『班上那個不起眼的男生其實是王子殿下』這種作品也不奇怪了」、「最近韓劇經常看到這種劇情啊（笑）」、「根本是抖音會推的中國爽劇」。

這些評論看似玩笑，卻也反映出一種有趣的心態。皇室在日本既遙遠又熟悉，人們在日常生活中幾乎接觸不到，但又會通過媒體鏡頭看到他們的成長軌跡。當悠仁親王以一個普通學生的形象出現在公眾面前，再到成年禮那天被重新放置在歷史與傳統的框架裏，這種戲劇化的反差，自然會激發想象。

現實當然不會像偶像劇那樣，發展成浪漫的愛情故事。對悠仁親王來說，這場成年禮象徵着責任的開始。他的未來，註定要揹負皇室的延續與社會的期待。但至少在這一刻，人們願意用輕鬆的語氣來談論：原來「班上的不起眼男生其實是王子」，真的不只是老套的劇情，而是已經發生在身邊的現實。

