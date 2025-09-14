拍賣577張議會之椅 巴黎設計展另類反抗行動

以法國國民議會577個席次為靈感的「577張椅子」，成為本屆巴黎設計週最具政治性的作品。每張椅子不僅被改造成人臉造型、寫上關鍵字，還以國民議會半圓形會議廳的形式展出，並將在藝術拍賣平台競標販售。

「577張椅子：半圓形公民版國民議會廳」是由兩位法國設計師瑞納爾（Claire Renard）和布蘭（Jean-Sébastien Blanc）所創作。他們接受世界報（LeMonde）採訪時表示，因有感人民逐漸對政治失去信心，更不知法國國民議會未來的命運，「便決定讓設計成為一種反抗行動，回應當下民主正受到威脅的世界。」

長達20年以「倡議」做設計的瑞納爾和布蘭，在2025年才因提倡節儉生活，獲米蘭家具展永續發展獎。在「577張椅子」作品中，他們與法國熱門二手交易網站Le Bon Coin合作，將577張舊椅子重新裁鋸、挖洞、噴漆，設計出577張風格獨具的人臉椅，並標上各自對應的關鍵字。

例如一張金黃色人臉椅，額前有著半屏山大波浪髮型，上頭寫著「小丑」（clown），似乎正諷刺著美國總統川普（Donald Trump）。布蘭解釋，他們試圖將標準化的家具轉化成情緒化的人臉，能讓觀眾對其產生感情。

瑞納爾補充，這577張椅子代表著577位正在發聲的公民。每個關鍵字都是經過團隊反覆討論後精選出的強烈詞彙，如自發性的（spontané）、危險（danger）、素人（brut）、極端的（extrême）、憲法（constitution）、抗議（manif）、國家（état）、服從（obi）等，均象徵公民對自由、民主與制度的深刻提問。

適逢巴黎設計週，「577張椅子」自9月4日至13日在法國國家檔案館（Musée des Archives Nationales）前院免費展出，吸引許多觀眾前來。選擇此地展出，是因館內收藏著在1789年法國大革命後，由國民議會通過的「人民與公民權利宣言」原件。

正在現場參觀的一對年長夫妻朱塞培（Giuseppe）和克莉絲戴爾（Christelle）向中央社記者表示，法國正值總理又再次更替的動盪時期，看到此作品感到格外震撼。他們覺得「577張椅子」既諷刺又好笑。

一群設計系大學生則向中央社記者說，在國家檔案館展出此作品是一種很有趣的對話。這些椅子在學校很常見，在這裡卻化身成具社會理念的公民象徵。

他們解釋，對設計系學生而言，巴黎設計週就像一座資訊寶庫，不僅可以接觸最新的材料與形式，更能掌握當前趨勢。例如「577張椅子」是典型的「概念型設計」，重點不在物件本身，而是傳遞訊息。然而，他們覺得此作品最有創意的地方，是在之後的拍賣行動。

「577張椅子」的每張椅子已編入拍賣型錄，並公開於法國知名藝術拍賣平台Drouot。觀眾可自行出價，至9月21日為止。

瑞納爾和布蘭解釋，他們不想創造一件在巴黎設計週結束後便被丟棄的作品，而是透過拍賣，讓觀眾決定每張椅子的價值，看看哪張臉、哪個關鍵字，能獲得最高出價。

「577張椅子」的每張椅子起價100歐元（約台幣3450元），設計師們認為這是個既合理又民主的價格，因為這些獨一無二的椅子不但能使用，更有支持反抗行動的價值。