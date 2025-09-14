烏克蘭移民種出世界最高向日葵 象徵對祖國的愛

美國1位烏克蘭移民巴比奇種的1株向日葵長到35英尺（約11公尺）高，10日確認打破金氏世界紀錄。由於向日葵是烏克蘭國花，這株花象徵他的根源與未來傳承。

美聯社報導，現年47歲的巴比奇（Alex Babich）在烏克蘭發生車諾比（Chernobyl）核災後於1991年移民美國，當時他年僅14歲。7年前他開始種植向日葵，象徵他對故國的愛。

巴比奇種的首株向日葵長到13英尺（約4公尺）高，之後有1株長到15英尺（約4.5公尺），後來又有1株長到19英尺（約5.8公尺）。很快他開始自問：「這能種到多高？」

終於巴比奇在印第安納州的自家後院種出這株像電線桿一樣高的向日葵，他說這是經過「多年來的嘗試和錯誤」才創造出的世界紀錄。

巴比奇給這株世界最高向日葵取了「幸運草」（Clover，原意三葉草屬）的暱稱，因為他的10歲兒子會爬上鷹架在它的葉子放上象徵幸運的四葉草，為它帶來好運。

巴比奇形容「幸運草」是「我的孩子之一」，「我每天都在戶外照顧它」。

他還說：「我有天會離世，但這株花的故事會一直流傳下去，我的孩子將會把這個故事告訴我的孫子。」