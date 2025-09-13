退休想移居？台灣「1城市」成熱門理想地 低生活成本成優勢

根據美國旅遊媒體網站Travelbinger報導，台北市名列亞洲13個適合美國人退休的理想之地。受青睞的原因包括是數位遊牧族的熱門遷居地，再加上低廉的生活成本等。

報導中說，對越來越多的美國退休人士而言，成為外籍人士並移居他國已成為可行選擇。對某些人來說，這是有機會永久搬往曾經造訪過的國家；對另一些人而言，則是一場全新的冒險。

亞洲國家因多種因素而成為美國退休族的熱門目的地，例如較為親民的生活成本、更優質的生活品質、能夠融入新文化，甚至有機會與自己的原生文化再度聯繫。

文章中介紹的亞洲13個國家和城市，分別有柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）、柬埔寨暹粒（SiemReap）、印尼峇里島（Bali）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）、馬來西亞檳城（Penang）、菲律賓杜瑪奎特市（Dumaguete）。

另外，還有越南峴港（Da Nang）、泰國清邁（Chiang Mai）、韓國慶州（Gyeongju）、菲律賓宿霧（Cebu）、日本京都（Kyoto）、台灣台北、泰國華欣（Hua Hin）。

報導中說，台北是數位遊牧族的熱門遷居地，同時對美國退休人士也頗為友善。當地低廉的生活成本、提升的生活品質，以及前瞻性的交通基礎設施，都讓台灣更具吸引力。

文章中提及，在台灣的生活費用遠低於美國多數主要城市，兩者之間差距極大。在美國，單人租屋每月平均需1592美元（約新台幣4萬8238元），而在台灣則僅需448美元（約新台幣1萬3574元）。