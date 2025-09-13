快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

退休想移居？台灣「1城市」成熱門理想地 低生活成本成優勢

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
根據美國旅遊媒體網站Travelbinger報導，台北市名列亞洲13個適合美國人退休的理想之地。示意圖／AI生成
根據美國旅遊媒體網站Travelbinger報導，台北市名列亞洲13個適合美國人退休的理想之地。示意圖／AI生成

根據美國旅遊媒體網站Travelbinger報導，台北市名列亞洲13個適合美國人退休的理想之地。受青睞的原因包括是數位遊牧族的熱門遷居地，再加上低廉的生活成本等。

報導中說，對越來越多的美國退休人士而言，成為外籍人士並移居他國已成為可行選擇。對某些人來說，這是有機會永久搬往曾經造訪過的國家；對另一些人而言，則是一場全新的冒險。

亞洲國家因多種因素而成為美國退休族的熱門目的地，例如較為親民的生活成本、更優質的生活品質、能夠融入新文化，甚至有機會與自己的原生文化再度聯繫。

文章中介紹的亞洲13個國家和城市，分別有柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）、柬埔寨暹粒（SiemReap）、印尼峇里島（Bali）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）、馬來西亞檳城（Penang）、菲律賓杜瑪奎特市（Dumaguete）。

另外，還有越南峴港（Da Nang）、泰國清邁（Chiang Mai）、韓國慶州（Gyeongju）、菲律賓宿霧（Cebu）、日本京都（Kyoto）、台灣台北、泰國華欣（Hua Hin）。

報導中說，台北是數位遊牧族的熱門遷居地，同時對美國退休人士也頗為友善。當地低廉的生活成本、提升的生活品質，以及前瞻性的交通基礎設施，都讓台灣更具吸引力。

文章中提及，在台灣的生活費用遠低於美國多數主要城市，兩者之間差距極大。在美國，單人租屋每月平均需1592美元（約新台幣4萬8238元），而在台灣則僅需448美元（約新台幣1萬3574元）。

美國 泰國 菲律賓 柬埔寨 馬來西亞

延伸閱讀

美國明年步入土耳其「通膨失控」後塵？ 策略師點名這幾樣避險工具

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

相關新聞

退休想移居？台灣「1城市」成熱門理想地 低生活成本成優勢

根據美國旅遊媒體網站Travelbinger報導，台北市名列亞洲13個適合美國人退休的理想之地。受青睞的原因包括是數位遊...

反移民與反種族歧視抗議打對台 倫敦逾千名警力維安

右翼反移民抗議者與反種族歧視示威者今天在倫敦集會打對台，警方出動逾千名警力維安，以防止雙方可能爆發的衝突

土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據

國營土耳其廣播電視公司新聞台報導，檢方已下令拘押48名貪腐調查涉案嫌疑人，其中包括在野黨籍伊斯坦堡貝拉姆帕薩區區長

義大利北部國際稻米節 台灣品牌首度參展

北義城市維切利（Vercelli）舉行「國際稻米節」，今年多家米商首度以台灣名義組團參展，用「以米會友、品味台灣」為主題...

紐西蘭規模最大挺巴勒斯坦遊行 數萬人奧克蘭聲援

數以萬計民眾今天參加在紐西蘭第一大城奧克蘭的挺巴勒斯坦遊行。主辦單位表示，這是加薩戰爭爆發以來紐西蘭規模最大的此類集會

影／美國千萬網紅赴澳「徒手抓鱷魚」 昆士蘭政府發聲明警告

美國網紅霍爾斯頓（Mike Holston）以發布和野生動物肉搏的影片而走紅，他在社群平台Instagram坐擁超過1,550萬粉絲。他近日在澳洲野外手擒一隻鱷魚並拍片發到網上，引發爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。