反移民與反種族歧視抗議打對台 倫敦逾千名警力維安

右翼反移民抗議者與反種族歧視示威者今天在倫敦集會打對台，警方出動逾千名警力維安，以防止雙方可能爆發的衝突。

路透社報導，反移民、反穆斯林的極右派人士亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）遊行，預計在倫敦滑鐵盧橋附近集合，隨後前往白廳（Whitehall）南端集會。亞克斯里-藍儂又名羅賓森（Tommy Robinson）。

同時，由「挺身對抗種族主義」（Stand Up To Racism）發起的反制抗議活動，則將在白廳另一端集會。白廳是通往國會大廈的主要通道。

「團結王國」遊行預計將悼念美國保守派人士柯克（Charlie Kirk），柯克10日在猶他州一所大學演講時遭槍擊身亡。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，將設置隔離欄杆，以保持兩派之間的距離。

警方表示，今天將在倫敦部署超過1600名警力，包括他處調來的500人。同日除了遊行以外，還有西漢姆聯（West Ham）對托登罕熱刺（Tottenham）的重量級足球比賽、音樂會與其他活動。