土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據
國營土耳其廣播電視公司新聞台報導，檢方已下令拘押48名貪腐調查涉案嫌疑人，其中包括在野黨籍伊斯坦堡貝拉姆帕薩區區長。
路透社報導，根據土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber），警方今天清晨突襲72處地點，查扣文件並拘捕遭控侵占、受賄和採購圍標的嫌疑人。
主要在野黨共和人民黨（CHP）籍貝拉姆帕薩區（Bayrampasa）區長木特魯（Hasan Mutlu）在社群平台X發文表示，自己「無不可告人情事」，強調這項調查「是建立在毫無根據誹謗之上的政治運作」。
當局近一年來對共和人民黨及其執政地方政府進行打壓，期間已有數百名黨員被捕繫獄。
法院定於15日進行的裁決可能迫使共和人民黨黨魁下台，進一步升高該黨面臨的司法壓力。外界普遍認為該案將會成為檢驗土耳其民主體制和中央集權領導間脆弱制衡機制的一大指標。
