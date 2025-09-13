土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據

馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。

2025-09-13 08:56