快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據

中央社／ 伊斯坦堡13日綜合外電報導
土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）。圖／路透
土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）。圖／路透

國營土耳其廣播電視公司新聞台報導，檢方已下令拘押48名貪腐調查涉案嫌疑人，其中包括在野黨籍伊斯坦堡貝拉姆帕薩區區長。

路透社報導，根據土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber），警方今天清晨突襲72處地點，查扣文件並拘捕遭控侵占、受賄和採購圍標的嫌疑人。

主要在野黨共和人民黨（CHP）籍貝拉姆帕薩區（Bayrampasa）區長木特魯（Hasan Mutlu）在社群平台X發文表示，自己「無不可告人情事」，強調這項調查「是建立在毫無根據誹謗之上的政治運作」。

當局近一年來對共和人民黨及其執政地方政府進行打壓，期間已有數百名黨員被捕繫獄。

法院定於15日進行的裁決可能迫使共和人民黨黨魁下台，進一步升高該黨面臨的司法壓力。外界普遍認為該案將會成為檢驗土耳其民主體制和中央集權領導間脆弱制衡機制的一大指標。

土耳其 伊斯坦堡

延伸閱讀

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

相關新聞

土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據

國營土耳其廣播電視公司新聞台報導，檢方已下令拘押48名貪腐調查涉案嫌疑人，其中包括在野黨籍伊斯坦堡貝拉姆帕薩區區長

義大利北部國際稻米節 台灣品牌首度參展

北義城市維切利（Vercelli）舉行「國際稻米節」，今年多家米商首度以台灣名義組團參展，用「以米會友、品味台灣」為主題...

紐西蘭規模最大挺巴勒斯坦遊行 數萬人奧克蘭聲援

數以萬計民眾今天參加在紐西蘭第一大城奧克蘭的挺巴勒斯坦遊行。主辦單位表示，這是加薩戰爭爆發以來紐西蘭規模最大的此類集會

影／美國千萬網紅赴澳「徒手抓鱷魚」 昆士蘭政府發聲明警告

美國網紅霍爾斯頓（Mike Holston）以發布和野生動物肉搏的影片而走紅，他在社群平台Instagram坐擁超過1,550萬粉絲。他近日在澳洲野外手擒一隻鱷魚並拍片發到網上，引發爭議。

姨丈性侵12歲外甥女！無血緣關係 悲哀內情曝…淫男判鞭刑入獄

馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。

疑貨物失火！聯合航空客機迫降日本關西機場 乘客溜滑梯逃生2輕傷

一架載有機組員與乘客共142人的美國聯合航空（UA）客機從東京成田機場要飛往菲律賓宿霧途中，因傳出貨物疑似失火而緊急降落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。