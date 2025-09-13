曼谷舉辦台灣旅展邁入第2天 互動影像秀科技！泰遊客難忘台灣美食

快訊

中央社／ 曼谷13日專電

交通部觀光署在曼谷舉行台灣旅展，今天進入第2天。適逢週末，民眾擠滿活動現場。主辦方在展區設置互動攝影棚展現台灣科技實力，邀請樂團表演，並舉行台灣美食和花磚DIY手作體驗活動，熱鬧滾滾。

觀光署12日起連續3天與29個單位、60家業者在曼谷Emsphere百貨舉行台灣旅展，邀請樂團表演和泰星Alek與民眾互動、分享遊台趣事，吸引購物民眾駐足。

今年曾赴台灣旅遊的泰國民眾柏（Ball）和奧夫（Aof）表示，他們對台灣美食念念不忘。柏說，他很喜歡台灣美食的多樣化。2人看完旅展後說，很快會再次造訪台灣，不同於上次到台北和南投日月潭，下次希望到更南邊的城市旅遊，欣賞自然風景。

泰國民眾貝（Bee）則對台灣影視文化印象深刻。她表示：「台灣文化很特別。我看過台灣影集和電影，小時候就看過F4。因此一直希望此生能造訪台灣。」

旅展上，長榮、中華航空、星宇航空及泰國當地知名旅行社、信用卡、保險公司等，提供多項限量限時優惠旅遊行程。

泰國旅遊業者內特（Nate）表示，他們推出的旅遊產品是從曼谷出發到台灣和日本的郵輪行程，為期6天的行程將走訪台北和沖繩等地。

內特說，「這個郵輪行程非常受歡迎」。他表示，對泰國民眾而言，台灣最吸引人的是「文化、美食和人文」。

觀光署駐曼谷辦事處主任陳憶婷說，泰國民眾出境旅遊一年有2個高峰，一個是4月份俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），另一個就是年底耶誕節到跨年期間，因此每年9月舉辦的旅遊展，就是要搶攻年底泰國旅客出國旺季，希望更多泰國旅客到台灣旅遊。

她表示，泰國遊客若首次赴台旅遊，通常會到台北101或九份等景點。這次旅展邀集台南和嘉義等觀光單位來曼谷參展，希望有更多泰國遊客到南台灣。

展區也設置互動式攝影棚拍照區。民眾拍照後，系統會自動生成動畫，並可傳至手機儲存，展現台灣科技實力。

陳憶婷說，今年展區除了互動拍照區，也使用商場的LED燈柱展示台灣觀光魅力，希望藉此呈現台灣科技島形象。

