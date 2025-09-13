紐西蘭規模最大挺巴勒斯坦遊行 數萬人奧克蘭聲援

數以萬計民眾今天參加在紐西蘭第一大城奧克蘭的挺巴勒斯坦遊行。主辦單位表示，這是加薩戰爭爆發以來紐西蘭規模最大的此類集會。

路透社報導，倡議團體「奧特亞羅瓦聲援巴勒斯坦」（Aotearoa for Palestine）指出，約5萬人參加今天上午在奧克蘭（Auckland）市中心舉辦的「為人道遊行」（March for Humanity）集會。警方估計現場人數為約2萬人。

「奧特亞羅瓦」是紐西蘭原住民毛利人對紐西蘭這塊土地的稱呼，意指「綿長白雲下的大地」。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，許多參與民眾攜帶巴勒斯坦旗幟，高舉寫有「莫使種族滅絕常態化」、「挺直腰桿聲援巴勒斯坦」等口號的布條。

「奧特亞羅瓦聲援巴勒斯坦」發言人拉塔（Arama Rata）表示，受到8月關閉雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）的遊行啟發，主辦單位原本希望今天的集會封閉奧克蘭一座主要橋梁，但因昨天出現惡劣天候而作罷。

「奧特亞羅瓦聲援巴勒斯坦」呼籲紐西蘭中間偏左聯合政府對以色列實施制裁。

總理盧克森（Christopher Luxon）8月時曾以「極度駭人聽聞」形容以色列近期在加薩的行動，表示紐西蘭政府一直在研議是否承認巴勒斯坦國。

外交部長皮特斯（Winston Peters）8月間曾經表示，盧克森內閣將於9月作出決定，並於聯合國領袖週（U.N. Leaders' Week）期間表態。

皮特斯當時說：「一段時間以來，紐西蘭的態度一直很明確，我們承認巴勒斯坦國只是時間問題，不是會不會的問題。」