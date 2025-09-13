Taiwan Select食尚節 加拿大3大城市熱烈登場

由經濟部推動的加拿大「Taiwan Select食尚節」正在溫哥華、多倫多和蒙特婁3個城市熱烈展開，這場為期3個月的美食盛事8月中旬開跑，大多倫多地區今天在鼎鮮超市舉行開幕式，吸引眾多消費者試吃採購，見證台灣美食軟實力。

負責在加拿大3大城市主辦「Taiwan Select食尚節」的文豪貿易公司董事長游宗熙向中央社表示，「台灣的品質經得起考驗」，這次活動希望能讓更多不同族群人士認識、了解並認同台灣食品，進而在更多地方、更多超市買到台灣食品。

游宗熙說：「我們希望大家聽到台灣，不只想到珍珠奶茶，還可以知道台灣有很好的醬油、米粉等等值得發揚光大而且很有歷史的食品；例如，煮三杯雞，一定要用台灣公賣局的米酒，味道才對。」

這次加拿大「Taiwan Select食尚節」在多倫多鼎鮮超市、溫哥華Rice World Supermarket、蒙特婁金發超市舉行，透過各式線上和實體活動，展售包括金蘭醬油、馬玉山食品、台灣公賣局等逾30家台灣優良品牌共計100多項食品。

多倫多台灣貿易中心主任周之蓉在開幕式致詞表示，「Taiwan Select食尚節」是台灣食品邁向國際的重要里程碑，從消費者角度來看，是購物好機會，也是一場結合視覺與味覺的文化盛宴；從台灣外貿協會和廠商角度來看，則期盼增加台灣食品在加拿大市場的能見度，在重要超市建立合作機會，為消費者和社區帶來健康快樂，讓更多消費者認識並愛上台灣美味。

駐多倫多辦事處長梁毅鵬則表示，食品不單只是食品，它更代表了文化與創意；台灣的食品很用心很安全，而且背後有很多「有溫度的故事」，值得高度推薦。台灣和加拿大在農產品和貿易上都有很大的互補性，雙方交流有很大潛力；Taiwan Select活動是台加食品工業了解欣賞和接納的最好機會。