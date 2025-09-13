影／美國千萬網紅赴澳「徒手抓鱷魚」 昆士蘭政府發聲明警告

快訊

香港01／ 撰文／莊勁菲
美國網紅Mike Holston發布影片，顯示他在澳洲野外手擒鱷魚，引發爭議。圖／擷取自IG therealtarzann
美國網紅Mike Holston發布影片，顯示他在澳洲野外手擒鱷魚，引發爭議。圖／擷取自IG therealtarzann

美國網紅霍爾斯頓（Mike Holston）以發布和野生動物肉搏的影片而走紅，他在社群平台Instagram坐擁超過1,550萬粉絲。他近日在澳洲野外手擒一隻鱷魚並拍片發到網上，引發爭議。澳洲政府9月11日證實，影片在昆士蘭州（Queensland）拍攝，表示已經警告霍爾斯頓，並對事件進行調查。

霍爾斯頓上周日在Instagram發布影片，顯示他乘坐小船來到一片濕地，跑上前擒住一條鱷魚。他說：「這是一條灣鱷 (Saltwater crocodile）。」

一週前的另一條影片中，霍爾斯頓在一條河中追趕另一條鱷魚，不顧受傷的手臂和鱷魚的嚎叫捕捉了它。他說：「這就是我的夢想，我從小就想來澳洲觀察鱷魚。」

昆士蘭州環境部門周四在一份聲明中警告霍爾斯頓：「這些行為極其危險且違法，我們正在積極探索包括罰款在內的強有力的合規措施，以阻止任何人做出此類行為。」

該州法律規定，任何人只有經過訓練並獲得許可，才能捕捉灣鱷或澳洲淡水鱷（freshwater crocodile）。否則可能被罰款至少8,345澳元（約新台幣16萬元）。

澳洲已故動物節目主持人、「鱷魚先生」史帝夫歐文（Steve Irwin）的父親鮑勃歐文（Bob Irwin）周三在一份聲明中怒斥霍爾斯頓是混蛋（Dxxkhead），並主張將新的自然法應用於社交平台：「到訪我國的遊客需要尊重我們的野生動物，否則就該被趕出澳洲。」

鱷魚 澳洲 網紅 法律 Instagram

