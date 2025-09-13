姨丈性侵12歲外甥女！無血緣關係 悲哀內情曝…淫男判鞭刑入獄

馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。

雙方沒有血緣關係

當地媒體報導，受害人是1個家庭收養，與養母一家同住峇株巴轄，而男被告任職小販，是受害人養母的姊夫，雖然沒有血緣關係，但受害人都會稱呼被告為「姨丈」。

養母不相信受害人遭性侵

案發時間為2022年4月某天凌晨時份，受害人大約12歲，她剛上完廁所，準備入房繼續睡覺，被告當時坐在客廳看電視，突然強行脫下受害人的褲子，繼而將她拖入房內性侵，甚至掩嘴防止她發出叫聲。受害人事後一度向養母反映事件，但養母並不相信，反而認為是誹謗。

校長意外發現事件

受害人無處求助，唯有寫字條發洩。到了2025年8月13日，校長意外發現字條，詢問受害人的經歷後，於8月和9月先後報案。警方事後上門拘捕涉案男子，他被控犯刑事法典376（1）條文性侵罪行。

被告入獄7年和打藤2下

被告沒有聘請律師，被押上麻坡第二地庭時一直低頭，他在庭上認罪，聲稱妻子生病和3名子女年紀尚幼，懇求法官輕判。但檢察官指出，被告犯下令人憎惡的罪行，加上兒童性侵案件日益增加，請求法庭作出嚴厲量刑，以警世人。法官判處被告入獄7年和鞭刑2下，出獄後必須接受警方2年監視。

延伸閱讀：

獸父性侵11歲女！她崩潰自殘1原因仍求情︰不想爸坐牢 判刑出爐

10歲女童下體痕癢驚揭遭性侵！爺爺60歲好友是淫狼 獸行曝光被捕

文章授權轉載自《香港01》