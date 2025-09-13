快訊

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

出國旅遊「最強行動電源」實測出爐！它支援磁吸30W雙向快充「2千有找」

柯文哲對比陳怡君巨大落差？ 他曝3原因、再舉例鄭文燦

姨丈性侵12歲外甥女！無血緣關係 悲哀內情曝…淫男判鞭刑入獄

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞一名女童12歲時遭沒有血緣關係的姨丈性侵。示意圖／ingimage
馬來西亞一名女童12歲時遭沒有血緣關係的姨丈性侵。示意圖／ingimage

馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。

雙方沒有血緣關係

當地媒體報導，受害人是1個家庭收養，與養母一家同住峇株巴轄，而男被告任職小販，是受害人養母的姊夫，雖然沒有血緣關係，但受害人都會稱呼被告為「姨丈」。

養母不相信受害人遭性侵

案發時間為2022年4月某天凌晨時份，受害人大約12歲，她剛上完廁所，準備入房繼續睡覺，被告當時坐在客廳看電視，突然強行脫下受害人的褲子，繼而將她拖入房內性侵，甚至掩嘴防止她發出叫聲。受害人事後一度向養母反映事件，但養母並不相信，反而認為是誹謗。

校長意外發現事件

受害人無處求助，唯有寫字條發洩。到了2025年8月13日，校長意外發現字條，詢問受害人的經歷後，於8月和9月先後報案。警方事後上門拘捕涉案男子，他被控犯刑事法典376（1）條文性侵罪行。

被告入獄7年和打藤2下

被告沒有聘請律師，被押上麻坡第二地庭時一直低頭，他在庭上認罪，聲稱妻子生病和3名子女年紀尚幼，懇求法官輕判。但檢察官指出，被告犯下令人憎惡的罪行，加上兒童性侵案件日益增加，請求法庭作出嚴厲量刑，以警世人。法官判處被告入獄7年和鞭刑2下，出獄後必須接受警方2年監視。

延伸閱讀：

獸父性侵11歲女！她崩潰自殘1原因仍求情︰不想爸坐牢 判刑出爐

10歲女童下體痕癢驚揭遭性侵！爺爺60歲好友是淫狼 獸行曝光被捕

文章授權轉載自《香港01》

鞭刑 女童 性侵 未成年 馬來西亞

相關新聞

姨丈性侵12歲外甥女！無血緣關係 悲哀內情曝…淫男判鞭刑入獄

馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。馬來西亞發生性侵兒童案件。1名國中校長意外發現1張紙條，驚悉女學生12歲時慘遭性侵，遂主動向受害人詢問及報案。警方經調查後，證實受害人在2022年初被沒有血緣關係的「姨丈」性侵，而受害人的養母卻拒絕相信事件，受害人只好寫字條宣洩，直至被校長發現才令淫男行為曝光。涉案男子被捕後認罪，法官判處他入獄7年和鞭刑2下。

疑貨物失火！聯合航空客機迫降日本關西機場 乘客溜滑梯逃生2輕傷

一架載有機組員與乘客共142人的美國聯合航空（UA）客機從東京成田機場要飛往菲律賓宿霧途中，因傳出貨物疑似失火而緊急降落...

阻止青少年不當使用想不開 OpenAI要訓練ChatGPT偵測報警時機

在青少年輕生事件頻傳的背景下，OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）日前拋出一項震撼彈。他在接受美國脫口秀主持人塔克．卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，OpenAI正在研擬一項新政策，未來如果偵測到青少年用戶有尋短意圖，又無法聯繫上家長，將會直接向警方通報。

影／聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 機上逾140人現況曝光

日本關西機場12日晚間有1架原定從東京成田機場飛往菲律賓宿霧的美國聯合航空（United Airlines）客機，由於機...

13億光年外黑洞合體 人類聽到最清晰「宇宙重低音」

人類對黑洞的理解，再次邁出重要一步。由澳洲國立大學（ANU）、蒙納殊大學（Monash University）與國際團隊合作的天文物理學家，成功捕捉到一場發生在13億光年外的雙黑洞合併，取得迄今為止「最清晰、最強音量」的引力波信號，為霍金半世紀前提出的「黑洞只能變大不會縮小」理論提供了關鍵驗證。

日本高中生迷上麻將！ 動漫帶動風潮、還辦全國大賽

麻將過去在日本多被視為大人世界的娛樂，甚至帶有賭博色彩，如今卻在校園間掀起新潮流。受到漫畫、動畫影響，不少國中、高中生紛紛組社團練牌，還出現日本史上首屆「全國高中麻將錦標賽」，吸引上百所學校組隊參加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。