疑貨物失火！聯合航空客機迫降日本關西機場 乘客溜滑梯逃生2輕傷

中央社／ 東京12日專電
一架載有機組員與乘客共142人的美國聯合航空（UA）客機從東京成田機場要飛往菲律賓宿霧途中，因傳出貨物疑似失火而緊急降落日本關西機場。乘客全體藉由緊急救生滑梯逃出機艙，2名女性受輕傷。

日本讀賣新聞報導，營運關西機場的公司、日本國土交通省等表示，今晚7時（台灣時間晚上6時）許，由成田機場飛往宿霧的美國聯合航空編號32的波音737型客機，緊急降落關西機場。

這架客機在關西機場的A跑道降落後，停在飛機滑行道上。機組員安排乘客利用逃生用緊急滑梯從機上滑至飛機滑行道上。

這架客機載有機組員與乘客共142人。由於駕駛艙系統警示燈顯示貨艙失火，駕駛決定變更飛航地點，在關西機場緊急降落。

讀賣電視台設在關西機場附近的攝影機畫面顯示，今晚7時半左右，這架客機周邊有多輛消防車聚集，還有已下機的乘客在等待。

消防單位表示，已知一名80多歲女性及50多歲女性撞傷，被送醫急救。

美國 日本 航班 關西機場 航空公司

