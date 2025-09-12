南非憲法法院：夫可冠妻姓 禁令構成不公平性別歧視

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡11日綜合外電報導

南非最高法院今天裁定，男性應該能夠冠上妻子的姓氏，並認定現行法律禁止此舉，構成不公平的性別歧視

法新社報導，判決指出，由於男性不得冠妻姓，女性面臨「更加隱性的歧視」。憲法法院表示，不得冠妻姓的法律禁令已停止施行，為國會修法鋪路。

根據判決，禁令「強化政府機構和文化上默認的父權體制下性別規範，其不僅規定女性可以如何展現自我認同，並且讓這種展現與丈夫具有關聯性」。

這起訴訟由兩對夫妻提出，其中一對夫妻希望彰顯從小失去雙親的女方的家族姓氏；另一對夫妻則因女方是獨生女，希望維繫與家族的連結。

過去，男性若想改冠妻姓，必須向內政部申請，而且並非必然會獲准。

部分國家已實施允許男性婚後冠妻姓的規定，主要在歐洲和美國一些州。

