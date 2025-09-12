台灣旅展曼谷登場 泰國樂團分享遊台趣聞

交通部觀光署今天攜手29個單位、60家業者和表演團體，在曼谷購物商場舉行台灣旅展開幕儀式，為連續3天的展會揭開序幕。旅展邀請泰國演員與樂團分享遊台趣聞，另有美食試吃和手作體驗，盼吸引泰國民眾赴台旅遊。

交通部觀光署今天在曼谷Emsphere百貨舉辦為期3天的台灣旅展，開幕典禮由駐泰代表藍夏禮、觀光署駐曼谷辦事處主任陳憶婷、泰國出境旅行社協會（TTAA）代表仁塔納（Jintana Wetchapinan）及台灣觀光協會東南亞市場召集人林玉華出席主持。

開幕儀式上，與會人員象徵性啟動「LED光立方（LED Cubic）」。觀光署指出，光立方象徵穩固、堅韌與無限連結，正如台灣旅遊所欲傳遞的核心精神，也就是能開啟無限可能，探索嶄新視野。

藍夏禮致詞表示，自2016年台灣對泰國民眾實施免簽政策以來，觀光交流穩健成長，截至6月為止，赴台旅客人次已突破20.5萬，足見雙邊旅遊市場潛力強勁，交流成果豐碩。

另外，他也特別呼籲泰國民眾深入探索台灣各地之美，他說：「台灣的美景不僅限於北部，南部、中部、東部乃至離島地區，都擁有豐富自然與人文景觀，值得細細品味與發掘。」

本屆旅展以全新品牌「Taiwan–Waves of Wonder」為主軸，展現台灣多元文化與創意魅力，規劃知名樂團、馬戲團演出、DIY體驗及道地美食。

主辦方也邀請泰國知名演員Alek與人氣樂團no oneelse現身展場，分享遊台趣聞並帶來現場演出。另外，也透過美食、手作及創意體驗活動，讓泰國民眾體驗台灣魅力。

今年1至6月，已有超過20萬名泰國旅客選擇來台旅遊，已恢復疫情99%水準。台灣與泰國航班密集，且免簽期限延長至2026年7月底，無論是想感受美麗山海、體驗多元文化，還是品嚐道地美食，台灣都是最佳選擇。

此外，在台灣旅展上，長榮、中華航空及星宇航空加上泰國當地知名旅行社、信用卡及保險公司等，提供多項限量限時優惠旅遊行程折扣。

觀光署駐曼谷辦事處表示，民眾在旅展期間購買來台機票或旅遊配套行程，不僅享有限量折扣，還可獲贈精美旅行禮品，更有機會抽中曼谷往返台灣的機票及住宿券等大獎。