13億光年外黑洞合體 人類聽到最清晰「宇宙重低音」

人類對黑洞的理解，再次邁出重要一步。由澳洲國立大學（ANU）、蒙納殊大學（Monash University）與國際團隊合作的天文物理學家，成功捕捉到一場發生在13億光年外的雙黑洞合併，取得迄今為止「最清晰、最強音量」的引力波信號，為霍金半世紀前提出的「黑洞只能變大不會縮小」理論提供了關鍵驗證。

根據「澳洲新報」報導，這起編號GW250114的事件，來自兩顆質量約為太陽30至40倍的黑洞互相繞行，最終在毫秒間融合成新黑洞。研究團隊重新計算前後黑洞的「事件視界」面積，發現由24萬平方公里增至40萬平方公里，精準印證了霍金的「面積定理」。

澳洲國立大學研究員Neil Lu指出，這次數據品質極高，不僅確認黑洞合併過程的「黑洞振鈴」（ringdown），更首次從中清楚識別出多個高階諧振頻率（overtone），展現引力波天文學邁向「精密測量時代」。

蒙納殊大學Teagan Clarke博士形容，這是「迄今聽過最乾淨的黑洞聲音」。隨著探測器靈敏度提升、分析技術突破，以及國際資料共享平台成熟，天文學家得以將理論預測與實際觀測進一步對照，讓黑洞研究從2015年首例GW150914偵測起步，如今走向細節層面的驗證。

澳洲國立大學教授Susan Scott則說，黑洞看似極簡，卻能在合併與振動過程中展現「簡潔與混沌並存」的物理特性。這項成果由全球LVK合作計畫（LIGO-Virgo-KAGRA）完成，澳洲團隊透過OzGrav（澳洲卓越引力波發現中心）參與分析與模型驗證，不僅鞏固其國際地位，也為未來一代科學家開啟新的研究契機。