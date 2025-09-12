日本高中生迷上麻將！ 動漫帶動風潮、還辦全國大賽

麻將過去在日本多被視為大人世界的娛樂，甚至帶有賭博色彩，如今卻在校園間掀起新潮流。受到漫畫、動畫影響，不少國中、高中生紛紛組社團練牌，還出現日本史上首屆「全國高中麻將錦標賽」，吸引上百所學校組隊參加。

根據「海峽時報」報導，在神奈川縣橫濱市的縣立岸根高中，放學後的麻將社總是熱鬧非凡。學生們圍坐桌邊切磋牌技，有人喊出「大三元！」，引得同學紛紛湊上前圍觀。這個2024年才成立的社團，目前已有18名社員，從一年級到三年級都有，男生女生一同投入。

今年夏天舉辦的首屆全國高中麻將錦標賽，共有來自180所學校、286支隊伍參戰，採雙人組合形式決定冠軍。岸根高中學生會長佐佐木武（Takeru Sasaki）表示，除了比賽想爭取勝利，更重要的是透過麻將認識不同年級學生、甚至和老師交流，「這是我最喜歡的地方」。

不少學生坦言，對麻將的興趣其實來自動漫、影片或線上遊戲。高一生田村修太（Shuta Tamura）透露，他在小學時就因看了描繪高中麻將激戰的動漫《天才麻將少女（Saki）》而入坑，夢想有朝一日能在全國大賽角逐。

如今，麻將在年輕世代已不再是「賭博遊戲」的代名詞，而是結合娛樂、競技甚至交友的新興社團活動。日本教育界也注意到這股風潮，認為若能引導正確，麻將或許能成為培養思考力與社交能力的另類養分。