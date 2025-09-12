大雷雨猛襲！羽田機場緊急封閉跑道維修 112航班延誤、2萬人受波及

日本國土交通省表示，當地時間12日中午12時50分，羽田機場A跑道被發現有部分瀝青路面脫落，在完成緊急修復工程前，跑道關閉約1小時。

根據國土交通省東京機場事務所表示，原因可能是落雷所致。羽田機場共有4條跑道，因改用其他跑道，航班運作並未受到重大影響。

羽田機場周邊自11日下午起遭遇大雷雨，各家航空公司在12日陸續出現班機停飛或延誤的情況。

日本氣象廳指出，9月11日下午東京及神奈川地區降下伴隨雷聲的豪雨，是由於暖濕氣流流向鋒面、再加上高空冷氣流影響所致。自11日凌晨0時起至12日清晨5時，羽田機場附近的大田區羽田累積雨量達104.0毫米。

受此影響，羽田機場的航班出現延誤與停飛。光是全日空與日航兩家公司，在11日與12日兩天就合計取消241班航班，預估超過4萬7000名旅客受到影響。其中，11日取消129班，影響逾2萬7000人；部分飛往羽田的航班轉降中部機場或關西機場。12日仍受天候影響，兩家公司合計取消112班，預估超過2萬人受波及。