快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大雷雨猛襲！羽田機場緊急封閉跑道維修 112航班延誤、2萬人受波及

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本國土交通省表示，當地時間12日中午12時50分，羽田機場A跑道被發現有部分瀝青路面脫落，在完成緊急修復工程前，跑道關閉約1小時。歐新社
日本國土交通省表示，當地時間12日中午12時50分，羽田機場A跑道被發現有部分瀝青路面脫落，在完成緊急修復工程前，跑道關閉約1小時。歐新社

日本國土交通省表示，當地時間12日中午12時50分，羽田機場A跑道被發現有部分瀝青路面脫落，在完成緊急修復工程前，跑道關閉約1小時。

根據國土交通省東京機場事務所表示，原因可能是落雷所致。羽田機場共有4條跑道，因改用其他跑道，航班運作並未受到重大影響。

羽田機場周邊自11日下午起遭遇大雷雨，各家航空公司在12日陸續出現班機停飛或延誤的情況。

日本氣象廳指出，9月11日下午東京及神奈川地區降下伴隨雷聲的豪雨，是由於暖濕氣流流向鋒面、再加上高空冷氣流影響所致。自11日凌晨0時起至12日清晨5時，羽田機場附近的大田區羽田累積雨量達104.0毫米。

受此影響，羽田機場的航班出現延誤與停飛。光是全日空與日航兩家公司，在11日與12日兩天就合計取消241班航班，預估超過4萬7000名旅客受到影響。其中，11日取消129班，影響逾2萬7000人；部分飛往羽田的航班轉降中部機場或關西機場。12日仍受天候影響，兩家公司合計取消112班，預估超過2萬人受波及。

航班 日本 雨量 豪雨 大雷雨 羽田機場 航空公司

延伸閱讀

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

相關新聞

大雷雨猛襲！羽田機場緊急封閉跑道維修 112航班延誤、2萬人受波及

日本國土交通省表示，當地時間12日中午12時50分，羽田機場A跑道被發現有部分瀝青路面脫落，在完成緊急修復工程前，跑道關...

連55年創新高！日本百歲人瑞數逼近10萬人 這族群占比88%

日本今天公布的數據顯示，日本逾100歲的老年人口，截至本月1日，攀升到9萬9763人，比去年多4644人，且連續55年創...

都是救星！日超商店員識破詐騙救婦 警犬找到失蹤者獲頒地瓜

根據日媒「鹿兒島新聞KTS」報導，鹿兒島縣霧島市一名便利商店店員機警識破詐騙手法，成功阻止一起假中獎詐騙事件，並獲得警方頒發感謝狀。

哈瑪斯還有誰活著？卡達遇襲後的中東不安

2025年9月9日，以色列對卡達首都杜哈（Doha）發動空襲，造成6人死亡。官方宣稱空襲是為了對卡達境內的哈瑪斯領導層與停火談判團隊執行「精準打擊」。卡達外交部隨即聲明譴責以色列的攻擊行為是「公然違反國際法」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱這次行動是正當合理的；哈瑪斯方面則證實有5名談判代表團成員在空襲中喪生，但組織駐杜哈的領導層都倖存，並表示以色列企圖暗殺談判團隊的行動失敗。

哈瑪斯高層還有誰活著？卡達遇襲後的中東不安

2025年9月9日，以色列對卡達首都杜哈（Doha）發動空襲，造成6人死亡。官方宣稱空襲是為了對卡達境內的哈瑪斯領導層與停火談判團隊執行「精準打擊」。卡達外交部隨即聲明譴責以色列的攻擊行為是「公然違反國際法」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱這次行動是正當合理的；哈瑪斯方面則證實有5名談判代表團成員在空襲中喪生，但組織駐杜哈的領導層都倖存，並表示以色列企圖暗殺談判團隊的行動失敗。

哈瑪斯高層還有誰活著？卡達遇襲後的中東不安

2025年9月9日，以色列對卡達首都杜哈（Doha）發動空襲，造成6人死亡。官方宣稱空襲是為了對卡達境內的哈瑪斯領導層與停火談判團隊執行「精準打擊」。卡達外交部隨即聲明譴責以色列的攻擊行為是「公然違反國際法」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱這次行動是正當合理的；哈瑪斯方面則證實有5名談判代表團成員在空襲中喪生，但組織駐杜哈的領導層都倖存，並表示以色列企圖暗殺談判團隊的行動失敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。