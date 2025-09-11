新加坡迎年底觀光潮 環球影城推萬聖夜讓遊客尖叫

快訊

中央社／ 新加坡11日專電

抓緊年底觀光旅遊潮，新加坡知名景點紛紛推出節日活動與展覽。位於聖淘沙的環球影城打造萬聖節活動、結合小說等故事推出全新鬼屋刺激體驗；藝術科學博物館則展出科幻未來風格的展覽，讓遊客沉浸藝術創作之中。

為迎接萬聖節，新加坡環球影城將自26日至11月推出「驚魂夜」活動，此次推出全新鬼屋，包含打造小說「道詭異仙」的平行空間。新加坡環球影城新聞稿指出，這次亦推出「死亡低語者」鬼屋空間，環球影城指出，這座鬼屋以票房相當高的電影「鬼聲泣」為藍圖，將帶領遊客深入1972年的泰國北碧府鄉村。鬼屋真實重現電影中最令人毛骨悚然的場景，包含陰暗潮濕的沼澤、荒蕪的麥田與茅屋，希望讓遊客感受恐怖氛圍。

聖淘沙名勝世界娛樂部高級總監甘農（MarkhamGannon）表示，如果沒有亞洲恐怖元素，新加坡環球影城的萬聖節驚魂夜就不完整；這次活動將奇幻故事化身現實，也展現恐怖電影的震撼力量，今年的體驗不僅驚悚，更會讓遊客在離開最後一個房間後仍沉浸其中。

此外，位於金沙酒店（Marina Bay Sands）附近的「藝術科學博物館（ArtScience Museum）」將於13日至明年初舉辦「Another World Is Possible」展覽，透過電影、建築、設計和藝術創作等視角，探索構建未來世界的可能性。

主辦方透過新聞資料指出，該展覽呈現新加坡獨具特色的未來觀念。這種觀念源於長遠規劃的思維、環境實用主義的立場，以及共擔責任的集體意識，其理念貫穿整個展覽，從WOHA建築事務所打造的生態垂直城市，到Pomeroy Studio的漂浮農場，觀眾可以在建築、設計與藝術領域中感受對未來的想像。

主辦方表示，展覽呈現電影製作人兼設計師LiamYoung的創作，匯聚多名藝術家作品，並獲得新加坡設計理事會支持以慶祝新加坡獨立60週年。

