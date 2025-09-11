聽新聞
0:00 / 0:00
印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤
印尼官員今天表示，觀光勝地峇里島（Bali）在內的兩座島嶼豪雨成災，死亡人數已增至19人，另有5人失蹤。
法新社報導，印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，9日深夜以來的豪大雨在峇里島的7個縣引發洪水和山崩。
穆哈里說，峇里島的死亡人數已經從昨天晚間的9人增至14人，另有2人失蹤。
當地500多人被迫疏散，學校、村落會堂與清真寺成了臨時收容所。
此外，佛羅雷斯島（Flores island）的納格克縣（Nagekeo）也是豪雨成災，地方搜救機構主管拉曼（Fathur Rahman）表示，今天再發現一名孩童遇難，當地死亡人數增至5人。
拉曼表示，搜救人員出動了挖土機與無人機，搜尋當地另外3名失蹤者。
印尼每年11月至隔年4月的雨季，經常帶來山崩、暴洪及水媒傳染病。
環保團體350.org表示，這次災害再次提醒人們，氣候危機是「迫切的威脅」，包括印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在內的各國領袖必須採取行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言