印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

中央社／ 雅加達11日綜合外電報導
印尼巴厘島登巴薩，志工們正在清理狗收容所的物品，該收容所因暴雨而遭到洪水襲擊。路透
印尼巴厘島登巴薩，志工們正在清理狗收容所的物品，該收容所因暴雨而遭到洪水襲擊。路透

印尼官員今天表示，觀光勝地峇里島（Bali）在內的兩座島嶼豪雨成災，死亡人數已增至19人，另有5人失蹤

法新社報導，印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，9日深夜以來的豪大雨在峇里島的7個縣引發洪水和山崩。

穆哈里說，峇里島的死亡人數已經從昨天晚間的9人增至14人，另有2人失蹤。

當地500多人被迫疏散，學校、村落會堂與清真寺成了臨時收容所。

此外，佛羅雷斯島（Flores island）的納格克縣（Nagekeo）也是豪雨成災，地方搜救機構主管拉曼（Fathur Rahman）表示，今天再發現一名孩童遇難，當地死亡人數增至5人。

拉曼表示，搜救人員出動了挖土機與無人機，搜尋當地另外3名失蹤者。

印尼每年11月至隔年4月的雨季，經常帶來山崩、暴洪及水媒傳染病。

環保團體350.org表示，這次災害再次提醒人們，氣候危機是「迫切的威脅」，包括印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在內的各國領袖必須採取行動。

