快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

聽新聞
0:00 / 0:00

德國各地警報齊響！911警報日模擬災難通知 冷戰期間警報器重返柏林

中央社／ 柏林11日專電
911德國警報日，上午11時整，全德各地手機同時發出尖銳警報聲響，並推播災害模擬通知訊息。中央社
911德國警報日，上午11時整，全德各地手機同時發出尖銳警報聲響，並推播災害模擬通知訊息。中央社

德國今天舉行年度「全國警報日」。上午11時整，全德各地手機同時響起刺耳警示音，街頭數位廣告看板、廣播與電視同步發出訊號。冷戰期間的實體警報器更首度重返柏林，200多座警報器齊聲鳴響，突如其來的聲響讓不少民眾嚇一跳。

德國在2020年首次舉行全國警報日，當時因系統超載導致延誤；2021年萊茵河支流阿爾谷（Ahr Valley）洪災釀成嚴重傷亡，凸顯德國災防體系不足，引發廣泛批評。

德國聯邦公民保護和災難援助辦公室（BBK）表示，極端氣候、網路攻擊與歐洲邊境戰爭風險上升，災難隨時可能發生；全國警報日旨在測試警報系統效能，提升民眾對災害的警覺。去年測試已覆蓋全德97%人口，但仍有盲區，今年致力再提升警報系統覆蓋率。

另一方面，冷戰期間東、西柏林遍布警報器，統一後逐步拆除。主導警報器重返柏林計畫的柏林內政部門負責人斯普蘭格（Iris Spranger）指出，柏林民防建設在過去30年遭忽視，如今必須加強建設，因此拍板加速推動重新設置警報器，年底將達450座，兩年內還會再增設上百座。

柏林警方專案負責人卡茨（Markus Kaatz）告訴柏林日報（BZ），德國近年主要依靠手機訊息推播和警報應用程式向民眾通知災害，但這些方式仍有局限，例如手機關機、設為飛航模式或部分民眾沒有智慧型手機，就可能收不到訊息。

柏林設置的警報器每具設備重約800公斤，能自給自足，透過太陽能與備用電池供電，即使停電或陰天也能運作至少7天。卡茨強調，城市安裝警報器能填補數位系統的不足，「它們能救命，是安全的警鐘」，即使人在睡夢中，也能被高分貝聲響提醒。

卡茨指出，柏林最終需要安裝多少警報器難以精算，因為城市建築結構會影響聲音傳播，例如大量玻璃帷幕可能「吞噬」聲音，造成死角。他也坦言，最大的挑戰之一是，民眾已不熟悉這些警報聲及應有的行動反應。

目前德國官方透過聯邦政府官網與公共媒體，以線上問卷形式收集資料，詢問民眾今天的全國警報預警系統使用體驗。

明鏡週刊（Der Spiegel）評論，德國每年的全國警報演練不僅是技術測試，也是「社會壓力測試」，提醒民眾安全危機可能隨時發生。

德國 柏林 冷戰 警報系統 網路攻擊

延伸閱讀

中國車企參加慕尼黑車展創紀錄 無懼歐洲高關稅

崇越布局歐洲 預計2026年中德國設點

歐錦賽／靠團隊贏過唐西奇 德國後衛：我們配得上這場勝利

歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

相關新聞

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

美聯社報導，印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，已知有15人死亡、10人失蹤。

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

印尼官員今天表示，觀光勝地峇里島（Bali）在內的兩座島嶼豪雨成災，死亡人數已增至19人，另有5人失蹤

德國各地警報齊響！911警報日模擬災難通知 冷戰期間警報器重返柏林

德國今天舉行年度「全國警報日」。上午11時整，全德各地手機同時響起刺耳警示音，街頭數位廣告看板、廣播與電視同步發出訊號。...

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控...

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

加拿大安大略省列治文山市今天驚傳重大車禍意外，一輛休旅車衝入一間托兒所，撞碎大片玻璃窗，造成1名男童不幸身亡、6名幼童受...

盼實施「數位宵禁」 法國會委員會建議：禁15歲以下兒童使用社群媒體

根據今天發布的報告，調查短影音應用程式TikTok心理影響的法國國會委員會建議，應禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並對1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。