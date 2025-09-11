德國各地警報齊響！911警報日模擬災難通知 冷戰期間警報器重返柏林

德國今天舉行年度「全國警報日」。上午11時整，全德各地手機同時響起刺耳警示音，街頭數位廣告看板、廣播與電視同步發出訊號。冷戰期間的實體警報器更首度重返柏林，200多座警報器齊聲鳴響，突如其來的聲響讓不少民眾嚇一跳。

德國在2020年首次舉行全國警報日，當時因系統超載導致延誤；2021年萊茵河支流阿爾谷（Ahr Valley）洪災釀成嚴重傷亡，凸顯德國災防體系不足，引發廣泛批評。

德國聯邦公民保護和災難援助辦公室（BBK）表示，極端氣候、網路攻擊與歐洲邊境戰爭風險上升，災難隨時可能發生；全國警報日旨在測試警報系統效能，提升民眾對災害的警覺。去年測試已覆蓋全德97%人口，但仍有盲區，今年致力再提升警報系統覆蓋率。

另一方面，冷戰期間東、西柏林遍布警報器，統一後逐步拆除。主導警報器重返柏林計畫的柏林內政部門負責人斯普蘭格（Iris Spranger）指出，柏林民防建設在過去30年遭忽視，如今必須加強建設，因此拍板加速推動重新設置警報器，年底將達450座，兩年內還會再增設上百座。

柏林警方專案負責人卡茨（Markus Kaatz）告訴柏林日報（BZ），德國近年主要依靠手機訊息推播和警報應用程式向民眾通知災害，但這些方式仍有局限，例如手機關機、設為飛航模式或部分民眾沒有智慧型手機，就可能收不到訊息。

柏林設置的警報器每具設備重約800公斤，能自給自足，透過太陽能與備用電池供電，即使停電或陰天也能運作至少7天。卡茨強調，城市安裝警報器能填補數位系統的不足，「它們能救命，是安全的警鐘」，即使人在睡夢中，也能被高分貝聲響提醒。

卡茨指出，柏林最終需要安裝多少警報器難以精算，因為城市建築結構會影響聲音傳播，例如大量玻璃帷幕可能「吞噬」聲音，造成死角。他也坦言，最大的挑戰之一是，民眾已不熟悉這些警報聲及應有的行動反應。

目前德國官方透過聯邦政府官網與公共媒體，以線上問卷形式收集資料，詢問民眾今天的全國警報預警系統使用體驗。

明鏡週刊（Der Spiegel）評論，德國每年的全國警報演練不僅是技術測試，也是「社會壓力測試」，提醒民眾安全危機可能隨時發生。