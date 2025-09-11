暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

美聯社報導，印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，已知有15人死亡、10人失蹤。

峇里島氣象站記錄到峇里島24小時內降下雨量超過385毫米。暴雨導致峇里島河流氾濫，大部分區域被洪水肆虐。目前雨勢已停，洪水正在退去，搜救行動仍在進行。

英國BBC報導，峇里島首府登巴薩（Denpasar）有兩人失蹤、八人死亡。自9日以來，數百名居民因房屋被淹而撤離。主要道路因為坍方而中斷，至少有兩座橋梁遭破壞。

當地居民塔沙（Tasha）告訴BBC：「人們都很震驚。洪水非常嚴重。我以為峇里島的排水系統足以應付。」

峇里省省政府已宣布峇里島進入為期一周的緊急狀態。

印尼總統普拉伯沃10日在一份聲明中對於洪災造成的傷亡表達最深切的哀悼。內閣秘書表示，普拉伯沃已指示有關當局迅速採取援助行動。

峇里省搜救機構負責人西達卡里亞告訴印尼媒體安塔拉通訊社，搜救人員難以進入部分洪水災區，「到處都是洪水，即使是卡車也難以通過」。

當局表示，峇里島西南部珍布娜拉縣（Jembrana）有兩人因觸電身亡，並被洪水捲走。登巴薩有八人死亡，峇里島東部吉安雅縣（Gianyar）有三人死亡，巴東縣則有一人死亡。至少85人被撤離到峇里島西南部珍布娜拉的臨時避難所，登巴薩有兩棟建築倒塌。

熱門觀光地區也受到嚴重影響，酒店和商家難以應付這種狀況。一些地區的官員表示，垃圾堵住排水系統，加劇洪水。峇里島長期以來一直面臨廢棄物管理和基礎設施薄弱問題。