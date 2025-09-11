快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

非事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，搜救隊員11日持續搜救。美聯社
印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，搜救隊員11日持續搜救。美聯社

美聯社報導，印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，已知有15人死亡、10人失蹤

峇里島氣象站記錄到峇里島24小時內降下雨量超過385毫米。暴雨導致峇里島河流氾濫，大部分區域被洪水肆虐。目前雨勢已停，洪水正在退去，搜救行動仍在進行。

英國BBC報導，峇里島首府登巴薩（Denpasar）有兩人失蹤、八人死亡。自9日以來，數百名居民因房屋被淹而撤離。主要道路因為坍方而中斷，至少有兩座橋梁遭破壞。

當地居民塔沙（Tasha）告訴BBC：「人們都很震驚。洪水非常嚴重。我以為峇里島的排水系統足以應付。」

峇里省省政府已宣布峇里島進入為期一周的緊急狀態。

印尼總統普拉伯沃10日在一份聲明中對於洪災造成的傷亡表達最深切的哀悼。內閣秘書表示，普拉伯沃已指示有關當局迅速採取援助行動。

峇里省搜救機構負責人西達卡里亞告訴印尼媒體安塔拉通訊社，搜救人員難以進入部分洪水災區，「到處都是洪水，即使是卡車也難以通過」。

當局表示，峇里島西南部珍布娜拉縣（Jembrana）有兩人因觸電身亡，並被洪水捲走。登巴薩有八人死亡，峇里島東部吉安雅縣（Gianyar）有三人死亡，巴東縣則有一人死亡。至少85人被撤離到峇里島西南部珍布娜拉的臨時避難所，登巴薩有兩棟建築倒塌。

熱門觀光地區也受到嚴重影響，酒店和商家難以應付這種狀況。一些地區的官員表示，垃圾堵住排水系統，加劇洪水。峇里島長期以來一直面臨廢棄物管理和基礎設施薄弱問題。

洪水 死亡 印尼 失蹤 暴雨 峇里島

延伸閱讀

副總統掛保證背書！「夢想巨無霸」鼓勵孩子無懼做自己

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

TikTok造就印尼總統普拉伯沃！今卻成抗議助力

相關新聞

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

美聯社報導，印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，已知有15人死亡、10人失蹤。

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控...

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

加拿大安大略省列治文山市今天驚傳重大車禍意外，一輛休旅車衝入一間托兒所，撞碎大片玻璃窗，造成1名男童不幸身亡、6名幼童受...

盼實施「數位宵禁」 法國會委員會建議：禁15歲以下兒童使用社群媒體

根據今天發布的報告，調查短影音應用程式TikTok心理影響的法國國會委員會建議，應禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並對1...

一年內5度全性大停電！古巴民眾陷絕望：我們又在倒退

資金匱乏的共產國家古巴陷入短短1年內的第5次全國性大停電，民眾今天對此深感絕望

日本化妝品公司D-UP社長爆職權騷擾 輕生員工家屬獲賠

日本化妝品公司D-UP社長坂井滿對一名女員工職權騷擾，並使女員工輕生。家屬今天表示，經法院調解，公司社長辭職以示負責，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。