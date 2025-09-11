快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

非事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

中央社／ 伊斯坦堡11日綜合外電報導
土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控其涉及詐欺。示意圖。圖／AI生成
土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控其涉及詐欺。示意圖。圖／AI生成

土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控其涉及詐欺

被調查的是 Can Holding 集團，該集團以能源與教育資產聞名，去年還收購了數家主要電視台，包括Habertürk、Show TV 以及 Bloomberg HT。

伊斯坦堡小切克梅傑（Küçükçekmece）地區檢察官在公開聲明中指出，他們發現「一個以 Can Holding旗下公司為平台的犯罪組織」，涉及詐欺、逃稅及洗錢。

檢方已對10人發出逮捕令，包括Can Holding老闆，並將該集團旗下121家公司的資產交由土耳其儲蓄存款保險基金（TMSF）代管。

檢方的行動正值土耳其政府日益加強對媒體掌控之際，引發國際關注。

無國界記者組織（RSF）土耳其代表安德洛盧（Erol Önderoğlu）示警說：「針對 Can Holding 的行動可能自有其理由，媒體產業的腐敗確實存在。然而，這個過程也可能進一步收緊對媒體所有權的掌控，最終導致單一聲音的媒體環境。」

詐欺 資產 土耳其 檢察官 無國界記者

延伸閱讀

中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減

歐錦賽／前一次進4強有特庫魯配歐庫 23歲森根扛起土耳其新招牌

歐錦賽／森根寫最年輕大三元紀錄 率土耳其闖4強對決字母哥

歐錦賽／森根大三元領軍 土耳其擊退波蘭7連勝挺進4強

相關新聞

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

美聯社報導，印尼官員表示峇里島發生10年來最嚴重洪災，已知有15人死亡、10人失蹤。

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控...

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

加拿大安大略省列治文山市今天驚傳重大車禍意外，一輛休旅車衝入一間托兒所，撞碎大片玻璃窗，造成1名男童不幸身亡、6名幼童受...

盼實施「數位宵禁」 法國會委員會建議：禁15歲以下兒童使用社群媒體

根據今天發布的報告，調查短影音應用程式TikTok心理影響的法國國會委員會建議，應禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並對1...

一年內5度全性大停電！古巴民眾陷絕望：我們又在倒退

資金匱乏的共產國家古巴陷入短短1年內的第5次全國性大停電，民眾今天對此深感絕望

日本化妝品公司D-UP社長爆職權騷擾 輕生員工家屬獲賠

日本化妝品公司D-UP社長坂井滿對一名女員工職權騷擾，並使女員工輕生。家屬今天表示，經法院調解，公司社長辭職以示負責，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。