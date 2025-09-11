聽新聞
土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論
土耳其媒體報導，檢察官今天下令將一家旗下擁有3家電視台的企業集團資產交由官方機構代管，並對其中10名高層發出逮捕令，指控其涉及詐欺。
被調查的是 Can Holding 集團，該集團以能源與教育資產聞名，去年還收購了數家主要電視台，包括Habertürk、Show TV 以及 Bloomberg HT。
伊斯坦堡小切克梅傑（Küçükçekmece）地區檢察官在公開聲明中指出，他們發現「一個以 Can Holding旗下公司為平台的犯罪組織」，涉及詐欺、逃稅及洗錢。
檢方已對10人發出逮捕令，包括Can Holding老闆，並將該集團旗下121家公司的資產交由土耳其儲蓄存款保險基金（TMSF）代管。
檢方的行動正值土耳其政府日益加強對媒體掌控之際，引發國際關注。
無國界記者組織（RSF）土耳其代表安德洛盧（Erol Önderoğlu）示警說：「針對 Can Holding 的行動可能自有其理由，媒體產業的腐敗確實存在。然而，這個過程也可能進一步收緊對媒體所有權的掌控，最終導致單一聲音的媒體環境。」
