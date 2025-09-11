大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

加拿大安大略省列治文山市今天驚傳重大車禍意外，一輛休旅車衝入一間托兒所，撞碎大片玻璃窗，造成1名男童不幸身亡、6名幼童受傷。

美聯社報導，約克區警方（York Regional Police）表示，喪命的男童年僅1歲半，這起事故還造成另外6名年齡介於18個月至3歲的幼童受傷，其中1人傷勢嚴重。

警方指出，事發地點位於安大略省列治文山市（Richmond Hill）央街（Yonge Street）與諾丁罕大道（Nottingham Drive）附近，托兒所裡3名工作人員也受傷。

約克區警察局警員內布里哈（Kevin Nebrija）說，警方在現場逮捕一名70多歲司機，初步認為他並非蓄意犯案。

內布里哈說，現場一片狼藉。初步資訊顯示，這輛休旅車原本停在停車場內，突因不明原因加速，衝破托兒所前方的玻璃窗。

他表示，已清點完托兒所內的幼童人數，並通知家長。

透過完全碎裂的玻璃窗，可以看見托兒所內有一張張藍色和綠色的小椅子，停車場內則有大約10多輛警車。

內布里哈說，事故發生時，托兒所內共有96名孩童，分散在不同的活動空間。