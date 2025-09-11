盼實施「數位宵禁」 法國會委員會建議：禁15歲以下兒童使用社群媒體

快訊

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
根據今天發布的報告，調查短影音應用程式TikTok心理影響的法國國會委員會建議，應禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並對15至18歲青少年實施「數位宵禁」。示意圖／ingimage
根據今天發布的報告，調查短影音應用程式TikTok心理影響的法國國會委員會建議，應禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並對15至18歲青少年實施「數位宵禁」。

法新社報導，委員會召集人、國會議員米勒（Laure Miller）告訴法新社，這項禁令將「向兒童和家長傳達1個訊息，那就是在15歲之前，社群媒體並非無害」。

這個委員會在3月成立，先前有7個家庭於2024年底對TikTok提告，指控該平台讓他們的孩子接觸到可能導致自殺的內容。

在發布建議前，委員會聽取曾有孩子自殺的家庭、社群媒體業者以及TikTok網紅的意見。TikTok由中國字節跳動公司（ByteDance）持有，在法國有數以百萬計年輕用戶。

TikTok一再強調，保障年輕用戶安全是「首要任務」。

除了禁止15歲以下兒童使用外，委員會還建議對15至18歲青少年實施數位宵禁，晚間10時到隔天上午8時期間無法使用社群媒體。

委員會並建議，如果「社群平台未能在3年內充分履行其法律義務」，特別是未能遵守歐盟「數位服務法」（Digital Services Act），應考慮將使用年齡限制提高到未滿18歲全面禁用。

委員會也主張應大舉宣導社群媒體的風險，隨後對「不負責任的家長」設立「數位疏忽罪」。

宵禁 TikTok 法國 社群媒體 應用程式

