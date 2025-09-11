日本化妝品公司D-UP社長爆職權騷擾 輕生員工家屬獲賠

日本化妝品公司D-UP社長坂井滿對一名女員工職權騷擾，並使女員工輕生。家屬今天表示，經法院調解，公司社長辭職以示負責，且公司方面將賠償1.5億日圓（約新台幣3100萬元）。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，遺族的律師表示，當事人里實大學畢業後，2021年4月進入總部位在東京都港區的化妝品公司D-UP任職，同年12月與社長面談時，被長時間飆罵「不要小看大人」、「流浪狗」等話語之後，被診斷出罹患憂鬱症，並停職。

2022年8月，里實自殺未遂後撿回一命，但是一直失去意識，並在無意識的狀況下於當年10月過世，得年25歲。

她的父母認為，這是女兒受到社長職權騷擾所致，提訴要求公司與社長賠償。

東京勞動局三田勞動基準監督署（類似地方政府的勞工局），2024年5月認定當事人因社長職權騷擾而罹患憂鬱症以及死亡，認定是職業災害。

此案移付調解後，東京地方法院法官松下繪美本月9日決定，公司方面要承認社長職權騷擾與員工輕生有關，並就此正式道歉，且支付1億5000萬日圓；另外，社長也要辭職。

雙方對於調解結果無異議，因此調解宣告成立。

受害女員工的姊姊今天召開記者會表示，希望坂井滿在妹妹還在世時道歉。她也回憶，妹妹是個努力的人，會對喜歡的事情全力以赴，未來希望不要再發生這種事情，也希望社會變得更溫暖。

D-UP在官網就此道歉，「對於已逝的前員工與其遺族，由衷致歉」，並宣布坂井滿今天已去職。D-UP指出，未來的防範措施包含修正防治職權騷擾的規定，舉辦針對全體員工的研習，以及成立公司外部的通報窗口。

