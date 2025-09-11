快訊

智庫：全球新聞自由倒退「跌至50年來最低點」

中央社／ 斯德哥爾摩11日綜合外電報導
圖為新聞自由示意圖。圖/ingimage
圖為新聞自由示意圖。圖/ingimage

民主智庫「國際民主及選舉協助研究所」今天發布的報告顯示，全球新聞自由在過去5年間大幅下滑，已來到50年來最低水準。

位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and ElectoralAssistance, IDEA）發布的報告指出，阿富汗、布吉納法索與緬甸這3國在新聞自由方面已敬陪末座，排名下滑幅度最大。

報告補充，韓國是新聞自由下滑幅度第4大的國家，主因是「政府及其政治盟友對記者發起的誹謗官司激增，以及對記者住所進行突襲搜查」。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）告訴法新社：「全球民主現況令人憂心。」

報告指出，2019至2024年間，全球超過半數（54%）國家在5個關鍵民主指標中，至少有一項出現下滑。

卡薩斯-薩莫拉表示：「我們報告中最重要的發現，就是全球新聞自由正急遽惡化。」

2019年至2024年間，新聞自由跌幅創下過去50年最大紀錄。他說：「我們從未見過民主健康關鍵指標出現如此劇烈惡化。」

新聞自由在全球43個國家明顯衰退，其中非洲及歐洲各有15國。

卡薩斯-薩莫拉說：「目前有一連串有毒因素交織而成，一方面是政府採取強力介入措施，部分是疫情期間遺留的影響。」

他說，另一方面，「假訊息也帶來極為負面的影響，其中不乏真實假訊息，但有些則被政府用來當作打壓新聞自由的藉口」。

卡薩斯-薩莫拉表示，智庫同時憂心全球傳統媒體的整合壟斷，以及「許多國家的在地媒體消失，這些媒體在支撐民主辯論上扮演非常重要的角色」。

這份報告涵蓋2019至2024年，不包括川普總統於今年1月重返白宮後的初步影響。

但卡薩斯-薩莫拉指出：「去年底大選及2025年前幾個月所見的一些狀況相當令人憂慮。」他補充說：「由於美國發展具有向全球擴散的效應，這對全球民主絕非好預兆。」

