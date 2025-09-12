都是救星！日超商店員識破詐騙救婦 警犬找到失蹤者獲頒地瓜

根據日媒「鹿兒島新聞KTS」報導，鹿兒島縣霧島市一名便利商店店員機警識破詐騙手法，成功阻止一起假中獎詐騙事件，並獲得警方頒發感謝狀。

霧島警察署表示，今年7月上旬，一名60多歲婦人前往霧島牧園町的7-Eleven超商，向店員久米田美由紀詢問「如何購買電子貨幣（BitCash）」。久米田覺得情況可疑，進一步詢問後，婦人透露自己收到手機訊息，稱「中獎需先購買電子貨幣才能領獎」。久米田立即判斷這是典型的假中獎詐騙，立刻勸阻並通知警方，成功避免婦人受害。

8月27日，霧島警察署舉行贈獎儀式，向久米田頒發感謝狀。久米田在典禮上表示：「當看到年長顧客神情慌張、不熟悉操作時，我都會特別留意並主動關心。今後也會繼續注意，防止更多詐騙事件發生。」

同一天，警方也表彰了直屬警犬「沃特」，牠在8月協助尋獲一名在山區失蹤的90多歲女性。沃特在今年3月投入警犬工作以來，已兩次因協助破案或救援而獲獎，這次牠除了獲頒獎狀之外，更獲得霧島特產地瓜一箱以資鼓勵。

當地警方提醒，詐騙集團常以「中獎通知」或「手續費」為由，要求購買電子貨幣或禮物卡，呼籲民眾務必提高警覺，若遇類似情況應立即向警方或店員求助。