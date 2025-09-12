快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本全家超商日前公布延長70項商品的消費期限。路透
日本全家超商日前公布延長70項商品的消費期限。路透

根據日媒「Yahoo Japan」報導，日本全家便利商店自今年春季起，已將旗下便當飯糰、壽司等約70項商品的消費期限，從原本的19小時延長至21小時，盼在原物料成本高漲之際，進一步減少食品浪費。

全家透過調整炊飯流程，讓米飯更耐保存，並從本月16日開始，在富山、石川、福井3縣市試行同步減少配送次數，由每天3次縮減至2次，預估能降低1成的物流費用，並透過冷凍便當彌補商品短缺的風險。這項措施若證實有效，將逐步推廣至其他地區。

此舉引發網友熱議。有人肯定延長保存時間的努力，但也指出食品業界仍受制於「三分之一規則」。就是商品即使未到消費期限，往往在更早的「販售期限」就被下架，最後淪為廢棄商品。依據公正交易委員會2020年的調查，一家大型便利商店單店一年就可能丟棄價值468萬日圓（約新台幣96萬元）的食品，其中超過八成的損失由加盟店承擔。這名網友直言，只要現行會計制度不改，單靠延長兩小時並不足以根治食品浪費問題。

另一名網友則認為超商便當的消費期限「偏短」。由於擔任早班工作，他經常需要提前購買隔天的午餐。實際上，不論是餐廳外帶或便利商店便當，即使標示過期，隔天中午仍可正常食用。他認為許多食品在安全前提下，其實可以再延長時效。

值得一提的是，「消費期限」與「賞味期限」並不相同。前者代表「必須在此時間前食用完畢」的最後安全界線，常見於便當、壽司等容易腐敗的食品。後者則是「在此時間前吃味道最佳」，過期後未必有立即危險，常見於零食或調味料。這次全家的嘗試，不僅關乎物流與成本，更挑戰消費者對食品安全的既有認知。

減少浪費…日本全家調整炊飯流程 延長便當、飯糰保存期限

根據日媒「Yahoo Japan」報導，日本全家便利商店自今年春季起，已將旗下便當、飯糰、壽司等約70項商品的消費期限，從原本的19小時延長至21小時，盼在原物料成本高漲之際，進一步減少食品浪費。

