7名中國公民涉販賣人口及強迫勞動 於南非各被判囚20年

七名中國公民被指將東非國家馬拉威（Malawi）的人偷運到南非並強迫他們勞動，每人被判處20年監禁。英國廣播公司（BBC）報導，被告為4男3女，已於今年早些時候被判人口販賣和綁架罪成。

BBC報導，當地政府6年前接獲一名逃脫工人的舉報，突擊約翰內斯堡的一家工廠，發現91名馬拉威國民（其中37名是兒童）在極其惡劣的條件下工作，7名中國公民因此被捕並被判刑。

7名被告分別為：Kevin Tsao, Chen Hui, Qin Li, Jiaqing Zhou, Ma Biao, Dai Junying, Zhang Zhilian，他們共被控160項罪名，當中有158項罪名成立。這些行動包括協助非法移民留在南非、未登記其經營活動、未記錄其收入等，違反該國勞動法。

強迫每周工作7天 每天工作11小時

報道指出，被強迫勞動的工人是透過貨櫃偷運入境，每周工作7天、每天工作11小時，而且沒有接受過適當的培訓，也沒有配備安全設備。他們的工資也遠低於南非每小時1.64美元（1.22英鎊）的最低工資，如果他們想休假，工資就會被扣。

根據南非勞動法，員工每天工作時間不得超過9小時，並且通常有權享受「每周至少連續36小時的休息時間」，包括週日，除非達成其他協議。有工人作證說，工人們不被允許離開戒備森嚴的工廠，甚至不被允許購買食物，他形容這些食物骯髒且不適合人類居住。

