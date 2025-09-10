斯里蘭卡國會通過 要求3位前總統搬離國有宅邸
斯里蘭卡國會今天表決通過，要求前總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）及另外兩名前領袖搬離國有宅邸。這是新上任的左派政府推行緊縮措施的一部分。
總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）領導的政黨集體投票支持一項法案，廢除1986年的法律，該法原本賦予前國家元首享有豪華宅邸和秘書服務的特權。
只有一名反對派議員投票反對，法案以三分之二多數（225席中的150票）獲得通過。
司法部長納納亞卡拉（Harshana Nanayakkara）在國會表示：「我們廢除1986年的法律，是為了節省納稅人的錢。」他說，前領袖們濫用權力，為自己分配了昂貴的國有宅邸。
反對派議員賈亞塞卡拉（Dayasiri Jayasekara）則指責政府帶有惡意，針對政治對手行事。他說：「你們提出這項法案，是因為你們無法靠威脅驅逐拉賈帕克薩總統。你們現在是出於仇恨在行動。」
就在法案通過的前一天，最高法院裁決，剝奪前國家元首的相關特權並不違憲。
前總統馬辛達．拉賈帕克薩今年拒絕騰退首都的一處豪宅，政府多次提出要求均置之不理。
另外兩名前總統庫瑪拉彤嘉（ChandrikaKumaratunga）和席瑞塞納（Maithripala Sirisena）目前則住在可倫坡（Colombo）外交使館區的政府宅邸。兩人暫未發表評論。
