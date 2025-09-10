誤把台灣人當大陸人 韓男持酒瓶攻擊遭判刑10個月

南韓一名30多歲男子，因對大陸人懷有敵意，先後追打大陸與台灣遊客，甚至持酒瓶攻擊。首爾法院日前判處他有期徒刑10個月，認定屬於「針對特定族群的仇恨犯罪」。

根據《韓聯社》報導，35歲的被告郭姓男子今（2025）年4月1日，在首爾公車上聽到兩名20歲大陸籍遊客講中文，覺得吵鬧而心生不滿，下車後追逐約70公尺，對他們踢打並辱罵。

僅過5天，他又在首爾麻浦區某餐廳，誤以為兩名講中文的台灣旅客是大陸人，便在店外埋伏，手持預先準備的燒酒瓶，猛擊其中一人頭部，所幸員工及時制止，過程中他甚至咬傷員工的腿部。

首爾西部地方法院法官認為被告是「因長期對大陸人存有敵意，故意針對夜間出沒的外國人犯案」，加上攻擊手段危險，罪責重大，必須嚴懲。不過，法官同時考量他為初犯、已自首並表達悔意，最後量刑10個月。

此案引發關注，因被害人包含大陸與台灣旅客，韓國媒體直指，這不僅是單純的傷害案，更是「仇中情緒」演變成的社會問題。