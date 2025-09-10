快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

誤把台灣人當大陸人 韓男持酒瓶攻擊遭判刑10個月

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸近年來一直是南韓旅遊業的重要客源。示意圖／ingimage
中國大陸近年來一直是南韓旅遊業的重要客源。示意圖／ingimage

南韓一名30多歲男子，因對大陸人懷有敵意，先後追打大陸與台灣遊客，甚至持酒瓶攻擊。首爾法院日前判處他有期徒刑10個月，認定屬於「針對特定族群的仇恨犯罪」。

根據《韓聯社》報導，35歲的被告郭姓男子今（2025）年4月1日，在首爾公車上聽到兩名20歲大陸籍遊客講中文，覺得吵鬧而心生不滿，下車後追逐約70公尺，對他們踢打並辱罵。

僅過5天，他又在首爾麻浦區某餐廳，誤以為兩名講中文的台灣旅客是大陸人，便在店外埋伏，手持預先準備的燒酒瓶，猛擊其中一人頭部，所幸員工及時制止，過程中他甚至咬傷員工的腿部。

首爾西部地方法院法官認為被告是「因長期對大陸人存有敵意，故意針對夜間出沒的外國人犯案」，加上攻擊手段危險，罪責重大，必須嚴懲。不過，法官同時考量他為初犯、已自首並表達悔意，最後量刑10個月。

此案引發關注，因被害人包含大陸與台灣旅客，韓國媒體直指，這不僅是單純的傷害案，更是「仇中情緒」演變成的社會問題。

南韓 首爾 中國人 台灣人

延伸閱讀

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

韓國機場勞工擬大罷工 台旅行團目前未受影響

Google將遵照韓國要求 模糊處理地圖衛星影像

離譜畫面曝光！陸女遊星國遭控插隊 爆氣怒吼：新加坡算什麼？

相關新聞

誤把台灣人當大陸人 韓男持酒瓶攻擊遭判刑10個月

南韓一名30多歲男子，因對大陸人懷有敵意，先後追打大陸與台灣遊客，甚至持酒瓶攻擊。首爾法院日前判處他有期徒刑10個月，認定屬於「針對特定族群的仇恨犯罪」。

誰說長得好看才受歡迎？研究揭密吸引力「這些特質」才是關鍵

人的魅力只能來自外表嗎？科學家最近證實了其實吸引力比想像中還要複雜，過去的研究普遍認為吸引力取決於對稱的五官、好看的長相，或其他能暗示「良好基因」的特徵，不過近期一項新研究發現，吸引力不只與長相有關，也與兩人之間的關聯、品味、肢體語言、氣味或說話方式等細節有關係。

日本身障機構釀悲劇…水溫50度女泡澡燙傷亡 園長認疏失致歉

日本宮城縣石卷市一家身心障礙者機構，2022年底發生一起悲劇。一名38歲女性在入浴時全身大面積燙傷，送醫3天後不幸身亡。檢討報告顯示，浴缸水溫疑達50度，遠超正常標準。家屬已提出刑事告訴，母親哽咽訴說：「女兒連痛苦都無法用言語表達，我一定要查明真相」。

破壞世界遺產還留名字！春日大社遭刻簡中「恩愛永遠」 日警追犯人

日本奈良縣的世界文化遺產「春日大社」，因內有日本唯一的「夫婦大國社」，經常吸引許多參拜者前來祈求戀愛順利。但日本奈良縣警方近日卻接獲民眾通報，表示柱子上方被刻有「恩愛永遠」的簡體字樣，且不止一處被破壞，將依上方刻字名字追查凶手，若經查獲，刻字者恐將面臨刑責。

自民黨10月選黨魁，石破茂政治殘局怎麼收？

接下來的自民黨總裁，面臨了如何重塑自民黨的新形象、並且彌平黨內的紛爭，黨外則是如何與在野黨互動，甚至能以其手腕達成穩定過半的連立內閣。至於對外關係則是如何與美中俄等大國交手，這怎麼看都是一個不好當的位子。

回家才驚覺忘了拿！日飯店點名旅客超常遺落物品 提醒退房前必檢查5處

根據日媒「まいどなニュース」報導，大阪飯店 「Hotel Relief難波大國町」 在官方 TikTok 帳號分享許多旅客在退房時雖然認為已經檢查過房間，結果還是常留下物品忘了帶走。該飯店整理出「旅客遺忘物品排行榜」，不少人看了直呼太準！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。