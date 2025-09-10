誰說長得好看才受歡迎？研究揭密吸引力「這些特質」才是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現聲音才是影響吸引力的第一要件。示意圖／ingimage
人的魅力只能來自外表嗎？科學家最近證實了其實吸引力比想像中還要複雜，過去的研究普遍認為吸引力取決於對稱的五官、好看的長相，或其他能暗示「良好基因」的特徵，不過近期一項新研究發現，吸引力不只與長相有關，也與兩人之間的關聯、品味、肢體語言、氣味或說話方式等細節有關係。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究刊登在英國《心理學期刊》（British Journal of Psychology）。該研究找來61名受試者，請他們提供照片、影片、錄音檔和身體氣味樣本，研究人員將這些感官樣本分開單獨評估，想了解什麼因素最能影響個人吸引力。

研究發現，單獨評估時，一個人的「聲音」是判斷其吸引力高低的最佳指標，而身體氣味與外貌之間的關聯性則最弱。這表示，就算人們對自己的長相沒自信，也還有不少特質能讓人展現魅力。

除此之外，心理學家蒂吉尼恩（Francesca Tighinean）也在TikTok分享人們表現出受吸引的反應。首先，如果對方看到你眉毛挑高，就代表對你感到好奇或感興趣；當人們受到你吸引時，也會更願意幫助你，這在心理學中稱為「月暈效應」（Halo effect）。這是因為人類傾向將吸引力與正向特質連結，所以會下意識地對有吸引力的人更友善、更大方。

再來，有吸引力的人反而很少聽到別人稱讚自己的長相。蒂吉尼恩表示，這是因為其他人認為你已經知道自己很有魅力，所以反而覺得不需要再提醒你。有吸引力的人也常被陌生人盯著看，因為當人們對其他人產生好感，就會下意識地保持長時間且頻繁的眼神接觸。

不論是研究或心理學家的分享都證實，魅力其實不只在外表展現，或許這項研究能幫助更多人面對「容貌焦慮」，知道自己也能透過其他特質展現魅力。

