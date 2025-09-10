日本身障機構釀悲劇…水溫50度女泡澡燙傷亡 園長認疏失致歉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
泡澡水溫若超過攝氏40-42度，就可能對身體造成負擔。示意圖／ingimage

日本宮城縣石卷市一家身心障礙者機構，2022年底發生一起悲劇。一名38歲女性在入浴時全身大面積燙傷，送醫3天後不幸身亡。檢討報告顯示，浴缸水溫疑達50度，遠超正常標準。家屬已提出刑事告訴，母親哽咽訴說：「女兒連痛苦都無法用言語表達，我一定要查明真相」。

根據日媒報導，死者阿部加奈自幼身心重度障礙，無法言語，平時依靠輪椅行動。因母親住院，她於2022年11月底短期入住機構「ひたかみ園」。事發當天，職員先以手和溫度計檢查水溫，顯示約40度，但因未充分攪拌與測量不一致，實際溫度可能逼近50度。加奈入浴5分鐘後，皮膚開始脫落，最終燒燙傷達全身六成。

家屬指出，事故後機構曾向親屬解釋「40度入浴5分鐘」，並出示溫度計照片，但後來證實該照片是送醫後才補拍。母親質疑說法前後矛盾，難以接受，「女兒總是笑容溫和，卻在痛苦中離世，我無法原諒」。

宮城縣已對該機構進行特別監查，並要求提交改善報告，內容包括修訂操作手冊、加強水溫檢測及設施設備改修。園長斎藤康隆承認責任在於管理疏失，強調「奪走一條生命是機構無可推諉的過失，只能向家屬深切道歉」，並承諾配合警方調查，還原真相。

